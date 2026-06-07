Kosovo.- Kosovo vota por tercera vez en 18 meses para resolver una crisis política sin final a la vista

Archivo - February 16, 2025, Pristina, Pristina, Kosovo: Kosovo parliamentary elections took place February 9. With 42% of the preferences, the levizja VetoVendosja party wins the elections and its leader Albin Kurti was reconfirmed Prime Minister. - Europa Press/Contacto/Matteo Placucci - Archivo

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Kosovo ha comenzado a votar este domingo por tercera vez en año y medio para resolver la parálisis política en la que lleva empantanado desde febrero del año pasado, con un Parlamento apenas operativo ni presidente en firme por las, aparentemente, insalvables discrepancias entre el primer ministro, Albin Kurti, y la oposición del Partido Democrático de Kosovo (PDK) y la Liga Democrática de Kosovo (LDK).

El partido de izquierdas de Kurti, Vetëvendosje (Autodeterminación), vuelve a partir en teoría como favorito para convertirse en la formación más votada. Sin embargo, parece muy difícil que logre el 60% de votos que necesita para instalar directamente a sus candidatos en el Parlamento y la Presidencia.

Albulena Haxhiu, de Autodeterminación, ejerce desde febrero como presidenta en funciones tanto del Parlamento como de Kosovo. El problema es que solo 66 diputados concedieron su respaldo a la mandataria en la votación en la Asamblea Nacional, lejos de los 80 que hacen falta para consolidar su posición.

El PDK y la LDK han insistido en que no tienen la más mínima intención de ratificarla y han vuelto a acusar a Kurti estos días de intentar imponer su autoridad a toda costa sin importar el rencor que pudiera despertar. Como nota particular a este respecto, la expresidenta Vjosa Osmani se presenta a estas elecciones como candidata de la Liga Democrática de Kosovo, después de que Kurti le retirara su apoyo para su mandato.

La población está harta y las aspiraciones kosovares para incorporarse a la Unión Europea parecen cada vez más lejanas porque Bruselas exige a las fuerzas políticas que salven como puedan el estancamiento político y se concentren en reforzar sus instituciones.

"La Unión Europea puede apoyar a Kosovo, pero no puede hacer sus deberes por ella", declaró en Pristina esta semana el presidente del Consejo Europeo, António Costa. "Kosovo necesita instituciones sólidas, estables y eficaces, capaces de implementar reformas y aprovechar las oportunidades que ofrece la Unión Europea", ha añadido.