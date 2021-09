Serbia da 24 horas para que la OTAN actúe y si no "reaccionará" ante la situación en Kosovo

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha dado 24 horas para que la OTAN actúe frente a la situación de conflicto que viven los ciudadanos serbios en Kosovo, y ha aseverado que "si la OTAN no reacciona, Serbia reaccionará".

"Reiteré al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que no entraremos en Kosovo con nuestras tropas porque no podremos en peligro la paz", ha aseverado Vucic en una entrevista para el canal TV Pink, quien ha matizado que si prosiguen los ataques contra sus conciudadanos, "Serbia reaccionará y no permitirá que eso suceda".

Así, el mandatario ha remarcado que no ha enviado sus tropas ni ningún tipo de miembro de las fuerzas de seguridad del país a la frontera con Kosovo, pero si ha reconocido que las ha puesto en alerta.

Este mismo domingo, el Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Josep Borrell, ha apelado este domingo a rebajar al tensión en la zona por los bloqueos de carreteras.

"Sigo estrechamente la situación en el norte de Kosovo. Serbia y Kosovo deben rebajar la tensión sin condiciones previas (...) retirando de inmediato las unidades especiales policiales y desmantelando los bloqueos de carreteras", ha afirmado Borrell en un comunicado.

Además, el máximo responsable de la diplomacia europea advierte de que "cualquier nueva provocación o acción unilateral o no coordinada es inaceptable".

"Kosovo y Serbia deben hallar soluciones para desactivar la situación y acordar una vía para avanzar. La UE apoyará activamente estos esfuerzos", ha explicado.

En cualquier caso, ha destacado que "los líderes kosovares y serbios son totalmente responsables de cualquier riesgo para la seguridad y el bienestar de las comunidades locales tanto en Kosovo como en Serbia" y por ello ha recordado que ya lo mencionó en sus conversaciones de esta semana con el presidente serbio y el primer ministro kosovar, Albin Kurti.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará el próximo martes a los Balcanes donde se reunirá con dirigentes de la región de cara a la cumbre de octubre, centrada en la relación entre la UE y los Balcanes y en medio de un clima de crecientes tensiones.

El miércoles, Von der Leyen se desplazará a Kosovo, Montenegro y Serbia, una visita que coincide con las crecientes tensiones entre Pristina y Belgrado a cuenta de los controles a la circulación entre Serbia y su antigua provincia, así como con los conflictos religiosos en Montenegro.