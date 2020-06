Kosovo.- La UE felicita al nuevo Gobierno de Kosovo y le recuerda que es "esencial" reanudar el diálogo con Serbia

BRUSELAS, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha felicitado este miércoles al nuevo Gobierno de Kosovo liderado por Avdullah Hoti, al que ha insistido en la importancia de retomar las conversaciones con Serbia para normalizar las relaciones entre vecinos.

En un comunicado conjunto el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, y el comisario de Ampliación, Oliver Varhelyi, aseguran que la UE espera trabajar conjuntamente con el nuevo Ejecutivo para avanzar en las relaciones entre Pristina y Bruselas, a la vez que confían en que Kosovo pueda acercarse al club comunitario.

"Queremos ver a Kosovo avanzar en su camino europeo. Esto requiere de reformas para fortalecer el Estado de Derecho, en particular para la lucha contra la corrupción y para promocionar el desarrollo socioeconómico", ha señalado la nota publicada por el Servicio de Acción Exterior de la UE.

DIALOGO CON SERBIA

En todo caso, el bloque europeo insiste en que retomar el díalogo con Belgrado auspiciado por la UE resulta "esencial" para lograr la normalización de las relaciones con Serbia. El diálogo entre Belgrado y Pristina es una de las prioridades que el Alto Represante se marcó para su mandato y para este fin ha designado al diplomático Miroslav Lajcak como enviado especial de la UE para relanzar el proceso.

El objetivo es que de las conversaciones entre Serbia y su antigua provincia salga un acuerdo para normalizar la relaciones tras la independencia unilateral de 2008. Bruselas ve la buena marcha del diálogo como condición 'sine qua non' para las aspiraciones comunitarias de ambos estados, aunque el proceso no está exento de complicaciones ya que en el seno de la UE hay cinco estados miembro, entre ellos España, que no reconocen la independencia del territorio.

"El diálogo facilitado por la UE es la única manera de hacer real el futuro europeo para Kosovo y sus ciudadanos", ha resumido el comunicado, insistiendo en la línea defendida frente al presidente kosovar, Hashim Thaci, quien se ha mostrado crítico con el papel de la UE y es más próximo a Estados Unidos, que también realiza una labor de mediación en la región.

BOICOT DEL PARTIDO SALIENTE

El nuevo gobierno de Hoti pone fin a la crisis política que vivía Kosovo desde que cayera el gabinete liderado por Albin Kurti, que fue derrotado en una moción de censura tras permanecer tan solo dos meses al frente del país. Hoti fue propuesto como candidato por el presidente Thaci, rival político de Kurti, sin convocar nuevas elecciones, lo que generó una disputa jurídica que ha paralizado la política kosovar durante semanas y que finalmente el Tribunal Supremo decantó a favor de Hoti.

El nuevo Gobierno de Kosovo está liderado por la Liga Democrática de Kosovo (LDK), partido que en febrero se coaligó con Vetevendosje para apoyar a Kurti y que en marzo presentó la moción de censura para poner fin a su mandato. La sesión ha sido boicoteada por los parlamentarios de Vetevendosje.