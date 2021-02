El Kremlin dice que Lavrov "dará una respuesta dura" a Borrell si traslada críticas de la UE a Rusia por el caso Navalni

MOSCÚ, 2 Feb. (DPA/EP) -

Las fuerzas de seguridad de Rusia han detenido este martes a cerca de 120 personas durante la vista contra el opositor Alexei Navalni, en la que podría hacerse efectiva la pena suspendida a tres años y medio de cárcel dictada contra él en 2014, según ha informado la agencia alemana de noticias DPA.

Las autoridades rusas han reforzado el dispositivo de seguridad en torno al tribunal, ubicado en el noreste de la capital, incluido el despliegue de agentes antidisturbios, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Sputnik.

Rusia ha sido escenario de varias manifestaciones durante las últimas semanas para protestar contra la detención de Navalni, movilizaciones que se han saldado con miles de detenidos. La UE se ha mostrado crítica con la actuación de las fuerzas de seguridad en la represión de las manifestaciones.

Por otra parte, el Kremlin ha asegurado este mismo martes que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov "dará una respuesta dura" al Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, si traslada un mensaje "duro" por parte del bloque sobre el caso del opositor durante su próxima visita oficial al país.

"Si se trae algún mensaje duro , entonces no tengo ninguna duda de que nuestro ministro dará una respuesta igual de dura a este mensaje", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, quien ha agregado que depende del aparato judicial dar 'luz verde' a una posible reunión entre Borrell y Navalni.

"No podemos considerar posible o imposible un encuentro así, no es nuestra prerrogativa", ha manifestado, si bien ha incidido en que Moscú "no tiene intención de responder a sermones ni tenerlos en cuenta" en el caso del opositor, según ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik.

Por el momento, la diplomacia comunitaria no considera cancelar la visita de Borrell, programada del 4 al 6 de febrero, y ha defendido que será una buena oportunidad para abordar de primera mano con el Kremlin la crisis generada por la detención de Navalni, así como las acciones rusas en Ucrania, el pacto nuclear iraní y lo último con respecto a la pandemia, en la que será la primera visita de un responsable de Exteriores europeo desde 2017.

Asimismo, Peskov ha apuntado que el presidente del país, Vladimir Putin, no está siguiendo la vista judicial que se está celebrando este mismo martes contra el opositor, según ha informado Sputnik.

Navalni, de 44 años, fue detenido el 17 de enero al regresar a casa desde Alemania, donde se recuperó de un envenenamiento por un agente nervioso casi fatal que él y Occidente atribuyeron al servicio secreto de Putin. El pasado jueves un tribunal confirmó la prisión preventiva de 30 días y rechazó así el recurso de los abogados de Navalni, que pedían su libertad.

Putin ha rechazado cualquier responsabilidad de las autoridades rusas en el supuesto envenenamiento sufrido por Navalni y ha apelado al "marco de la ley" para la convocatoria de cualquier movilización a favor del opositor en el país euroasiático.