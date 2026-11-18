Archivo - April 2, 2026, Saint Petersburg, Russia: The national flag of the State of Kuwait, fluttering in the wind on a flagpole in Saint Petersburg. - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Irán ha reivindicado este miércoles un ataque con drones contra una base militar usada por Estados Unidos en Kuwait, el primero de este tipo en cerca de tres meses, mientras que las fuerzas kuwaitíes han asegurado que sus sistemas de defensa antiaérea han hecho frente a la oleada de aparatos no tripulados, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños.

"Drones destructivos del Ejército de Irán han atacado sistemas de defensa Patriot y lanzaderas de drones y misiles del terrorista Ejército estadounidense en la base Alí al Salem en Kuwait", ha señalado en un comunicado, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Así, ha subrayado que estas instalaciones son "una base importante" que funciona como "el principal nudo de transporte aéreo y puerta de entrada de ls fuerzas militares en Oriente Próximo". "Juega un papel clave en la estrategia militar y logística en la región del agresivo Ejército estadounidense", ha agregado.

"No nos plegaremos ante ninguna potencia para defender a Irán. Nuestra respuesta a cualquier amenaza o agresión será decisiva, aplastante y no tendrá limitaciones geográficas", ha manifestado el Ejército iraní, sin que Estados Unidos se haya pronunciado por ahora sobre el ataque.

Por su parte, las Fuerzas Armadas de Kuwait han destacado en un breve comunicado publicado a través de sus canales oficiales que sus sistemas de defensa antiaérea han hecho frente a ataques con "drones hostiles" sobre su territorio.

"Las defensas aéreas kuwaitíes están repeliendo ataques de drones hostiles. El Estado Mayor del Ejército señala que cualquier explosión que se escuche es resultado de la interceptación de los ataques por parte de los sistemas de defensa aérea", han indicado.

Asimismo, han instado a la población a mantener la calma y a "seguir las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes" mientras continúan las labores de interceptación.

A diferencia de episodios anteriores registrados en los últimos meses --como los denunciados a principios de septiembre, cuando el Gobierno kuwaití acusó directamente a Irán de perpetrar una "criminal agresión" con misiles y drones contra su territorio--, el Estado Mayor no ha atribuido por ahora este nuevo ataque a ningún país ni actor regional.

Estos incidentes se enmarcan en la inestabilidad regional derivada del conflicto abierto el pasado 28 de febrero tras la ofensiva conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, un enfrentamiento que ha desencadenado repetidos intercambios de ataques con misiles y vehículos no tripulados en países del golfo Pérsico pese a los esfuerzos diplomáticos de mediación en la zona.