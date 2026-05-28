Kuwait.- AMP.- Kuwait acusa a Irán de un ataque con misiles y drones y alerta de "una peligrosa escalada" en la región

Archivo - (211202) -- JAHRA (KUWAIT), Dec. 2, 2021 (Xinhua) -- Soldiers wait to participate in a military drill in Jahra Governorate, Kuwait, on Dec. 2, 2021. Kuwait's armed forces remain prepared for any emergency, Kuwaiti Prime Minister Sheikh Sabah Kha - Europa Press/Contacto/Asad - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Kuwait han acusado este jueves a Irán de lanzar un ataque con misiles y drones contra su territorio, sin informaciones sobre víctimas o daños, después de que la Guardia Revolucionaria reivindicara un ataque contra una "base aérea" de Estados Unidos en respuesta a un bombardeo estadounidense contra el sur del país asiático.

El Ministerio de Exteriores kuwaití ha expresado su "firme condena" a los "ataques iraníes contra territorio kuwaití con misiles y drones", antes de afirmar que supone "una peligrosa escalada" y "una flagrante violación de la soberanía, seguridad e integridad territorial de Kuwait", así como "una amenaza directa a la vida de civiles e infraestructuras vitales".

Así, ha criticado en un comunicado publicado en redes sociales que "esta escalada llegue en un momento en el que varios países hermanos y amigos están acometiendo esfuerzos concertados para reducir las tensiones y evitar una nueva escalada a la región", al tiempo que ha pedido a Teherán que "cese de forma inmediata e incondicional estos atroces ataques".

Kuwait ha recalcado que Irán "es totalmente responsable" de estos ataques, que ha descrito como "una flagrante agresión contra la soberanía del Estado de Kuwait y una grave violación del Derecho Internacional, la Carta de Naciones Unidas y la resolución 2817 del Consejo de Seguridad (de la ONU)", que condena los ataques iraníes contra países de Oriente Próximo en respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

Por último, ha hecho hincapié en que Kuwait "se reserva su derecho a adoptar todas las medidas necesarias para preservar su seguridad y defender su territorio e instalaciones vitales frente a cualquier agresión o amenaza, a partir de su derecho inherente a la defensa propia, en línea con el artículo 51 de la Carta de la ONU y las normas del Derecho Internacional".

Apenas unas horas antes, el Estado Mayor del Ejército de Kuwait había asegurado que sus defensas aéreas estaban "repeliendo ataques con misiles y drones", sin apuntar a la procedencia de los proyectiles.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha reivindicado un ataque contra la "base estadounidense origen del ataque" contra el sur de Irán y ha subrayado que se trata de "una seria advertencia para que el enemigo sepa que la agresión no quedará impune y que, si se repite".

Previamente, el Ejército de Estados Unidos había asegurado que sus fuerzas habían derribado cuatro drones sobre el estrecho de Ormuz, tras lo que ha lanzado un ataque contra una base iraní en Bandar Abbas, según ha confirmado un funcionario estadounidense en declaraciones concedidas a Europa Press.