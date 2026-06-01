Kuwait.- AMP.- Kuwait acusa a Irán de un nuevo ataque y subraya su derecho a defender su territorio

Archivo - BEIJING, April 28, 2026 -- A plane of Kuwait Airways approaches Kuwait International Airport in Farwaniya Governorate, Kuwait, April 26, 2026. Kuwait Airways said Sunday that operations at Terminal 4 of Kuwait International Airport are running - Europa Press/Contacto/Asad - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Kuwait han acusado este lunes a Irán de un nuevo ataque contra el país y ha subrayado su derecho a "adoptar todas las medidas necesarias" para defender su territorio, después de que la Guardia Revolucionaria reivindicara un ataque contra una "base" de Estados Unidos en la zona en respuesta a nuevos bombardeos estadounidenses contra el país.

El Ministerio de Exteriores kuwaití ha mostrado en un comunicado su "firme condena" a "los repetidos y atroces ataques iraníes, que suponen una peligrosa escalada y un asalto directo contra la seguridad y la estabilidad del Estado de Kuwait", así como "una flagrante violación del Derecho Internacional".

Así, ha recalcado que estos ataques "suponen una grave amenaza a la seguridad de los civiles y a infraestructura vital en el país", al tiempo que ha reseñado que "la continuación y repetición de estos ataques socava los esfuerzos para reducir las tensiones y amenaza la seguridad y la estabilidad en la región".

"El Estado de Kuwait rechaza categóricamente estas prácticas agresivas", ha manifestado, antes de afirmar que Teherán "es totalmente responsable de estos ataques atroces, en línea con el Derecho Internacional, la Carta de Naciones Unidas y las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad (de la ONU)".

Horas antes, el Ejército kuwaití aseguró que los sistemas de defensa antiaérea estaban "respondiendo a amenazas de misiles y drones" hostiles y exhortó a la población "a seguir las instrucciones de seguridad" de las autoridades, tras una última semana en la que el país habría sido diana de dos ataques iraníes contra bases estadounidenses.

"Las defensas aéreas kuwaitíes están respondiendo a amenazas de misiles y drones", reza un breve comunicado difundido en redes por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Kuwait, después de que Irán afirmara que había atacado una "base" de Estados Unidos en la región tras un bombardeo estadounidense contra territorio iraní.

Por su parte, el Ejército de Estados Unidos ha reivindicado ataques contra "radares y estaciones de mando y control de drones iraníes" a lo largo de este fin de semana en la localidad de Geruk y en la isla de Qeshm, situadas a ambos lados --oriental y occidental, respectivamente-- del estrecho de Ormuz, en respuesta al derribo por parte de Irán de un dron estadounidense.

La alerta del Ejército kuwaití llega apenas dos días después de que al menos cinco militares estadounidenses resultaran heridos en un ataque iraní con misiles contra la base aérea de Alí al Salem, en Kuwait, en el que además resultaron dañados dos drones MQ-9 Reaper, según fuentes directamente conocedoras de lo ocurrido citadas por Bloomberg.

El pasado jueves, el Ministerio de Exteriores kuwaití ya acusó a Teherán de lanzar un ataque con misiles y drones contra su territorio, sin informaciones sobre víctimas o daños, después de que la Guardia Revolucionaria reivindicara un ataque contra una "base aérea" de Estados Unidos en respuesta a un bombardeo estadounidense contra el sur del país asiático, en el marco de los intercambios de ataques entre las fuerzas iraníes y estadounidenses en la última semana pese al alto el fuego vigente desde el 8 de abril y prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.