Kuwait denuncia nuevos ataques iraníes contra una central eléctrica y una planta desalinizadora

KUWAIT CITY, July 12, 2026 -- A girl plays in a fountain to cool off at the old market in Kuwait City, Kuwait, July 11, 2026. - Europa Press/Contacto/Asad

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Kuwait ha denunciado a primera hora de este sábado que tanto una central eléctrica como una planta desalinizadora han sido objetivo de ataques iraníes y que los consiguientes incendios han herido a varios bomberos y llevado a las autoridades a recomendar a la población que reduzcan el consumo por lo menos hasta la tarde-noche.

"Como medida de precaución, se desconectaron varias unidades generadoras para garantizar la seguridad de la planta y la estabilidad de la red eléctrica", ha explicado el servicio de comunicación del emirato en redes sociales.

El servicio de Bomberos kuwaití ha confirmado "varios heridos entre los bomberos y un empleado de la planta y de la central, que fueron evacuados para recibir el tratamiento médico necesario".

Además, y para evitar males mayores, las autoridades kuwaitíes instan a la población a ahorrar electricidad entre las 11.00 y las 17.00.

Las autoridades del emirato ya denunciaron el viernes ataques iraníes contra objetivos de este tipo durante esta semana de retorno a las hostilidades entre Teherán y Washington entre denuncias mutuas de incumplimiento de alto el fuego y de los términos del memorándum de entendimiento firmado entre ambos países que han hecho temer un colapso total de las negociaciones para un acuerdo de paz.