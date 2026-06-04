Kuwait publica grabaciones del impacto el miércoles de un supuesto dron de Irán contra su aeropuerto

FARWANIYA GOVERNORATE, June 3, 2026 -- This handout photo shows Kuwaiti Prime Minister Sheikh Ahmad al-Abdullah al-Sabah (C) inspecting the damaged airport after an attack, in Farwaniya Governorate, Kuwait, on June 3, 2026. Earlier on Wednesday, Kuwait's - Europa Press/Contacto/Office of Prime Minister

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Kuwait han publicado este jueves las grabaciones de cámaras de seguridad del impacto el miércoles de un supuesto dron lanzado por Irán en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, un suceso que se saldó con al menos un muerto y decenas de heridos y del que Teherán se ha desvinculado.

La Autoridad de Aviación Civil de Kuwait ha publicado a través de redes sociales un vídeo de cerca de un minuto de duración con las imágenes captadas por varias cámaras en la zona, donde se puede ver el impacto contra el tejado de la Terminal 1 del aeródromo y una bola de fuego, así como la caída de cristales sobre gente en el interior y los daños materiales en el lugar.

"Los primeros momentos posteriores al brutal ataque iraní con drones contra la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Kuwait el 3 de junio de 2026, que causó pérdida de vidas, lesiones graves y daños materiales extensos", ha señalado el organismo en un breve mensaje junto al vídeo.

Las autoridades kuwaitíes confirmaron el miércoles un muerto --posteriormente identificado como un ciudadano indio-- y daños "significativos" en las instalaciones, después de que sus sistemas de defensa antiaérea hayan actuado contra trece misiles y 17 drones lanzados por las fuerzas iraníes.

Tras ello, convocaron al encargado de negocios de Irán para protestar formalmente por dichos ataques y ha comunicado "la decisión de reducir el número de trabajadores de la Embajada iraní" a través de la declaración como 'persona non grata' de dos de ellos, que deberán abandonar el país "en un plazo máximo de 24 horas".

El suceso ha sido condenado por todos los países de la región, mientras que Irán ha negado haber atacado el aeropuerto y ha señalado a Estados Unidos como responsable de los daños, apuntando al posible impacto de un misil interceptor lanzado para intentar derribar sus misiles y drones.

De hecho, fuentes militares citadas por la cadena de televisión pública iraní, IRIB, han insistido este miércoles en que "los drones de la Guardia Revolucionaria fueron lanzados contra objetivos estadounidenses en Kuwait durante la medianoche". "El ataque tuvo lugar a medianoche, mientras que en el vídeo se deja claro que tuvo lugar de día", han subrayado.

"Por otra parte, la distancia de los objetivos de los drones de la Guardia Revolucionaria y el aeropuerto de Kuwait es de más de 40 kilómetros. La mera posibilidad de un error así es inimaginable", han manifestado, apuntando a un posible ataque de "falsa bandera" como parte de "una operación psicológica" contra Irán.

Previamente, la Guardia Revolucionaria iraní había reivindicado el lanzamiento de "con misiles y drones" la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos ubicada en Bahréin, así como a otras bases aéreas de Oriente Próximo y un buque de bandera estadounidense, en "respuesta" a la violación del alto el fuego por parte de Washington tras sus últimos ataques contra un buque iraní y la isla de Qeshm.

Este nuevo intercambio de ataques tiene lugar en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego de abril y el estancamiento de las negociaciones abiertas para intentar lograr un acuerdo de paz que cierre el conflicto en Oriente Próximo, abierto el 28 de febrero a causa de una ofensiva sorpresa lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán.