Kuwait confirma un muerto y daños "significativos" en su aeropuerto internacional por la "agresión iraní"

Archivo - April 2, 2026, Saint Petersburg, Russia: The national flag of the State of Kuwait, fluttering in the wind on a flagpole in Saint Petersburg. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Kuwait han confirmado este miércoles un muerto y daños materiales "significativos" en el Aeropuerto Internacional de Kuwait a causa de la "agresión iraní" registrada durante las últimas horas, en las que ha tenido lugar un nuevo intercambio de ataques entre las fuerzas estadounidenses e iraníes, a pesar del alto el fuego pactado el 8 de abril.

El Ministerio de Exteriores kuwaití ha denunciado los "flagrantes ataques iraníes con misiles y drones" contra el país y ha apuntado que la última andanada ha tenido como objetivo "instalaciones civiles y vitales", incluidos el aeropuerto y "misiones diplomáticas" no especificadas. Así, ha apuntado que hasta ahora se ha confirmado y varios heridos.

La cartera ha mostrado el "rechazo categórico de Kuwait a los flagrantes actos de agresión de Irán, que elevan las tensiones, socavan la seguridad y la estabilidad de la región y suponen una clara violación del Derecho Internacional, la Carta de Naciones Unidas y la resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU", en la que el organismo condenó los ataques iraníes a países de la región en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

De esta forma, ha recalcado que "la seguridad y la soberanía de Kuwait, sus ciudadanos y residentes suponen líneas rojas inviolables" y ha mostrado que "la repetición de estos ataques supone una postura sistemática y agresiva que el Estado de Kuwait no va a aceptar ni tolerar". "Kuwait se reserva su derecho total e inherente a adoptar medidas apropiadas para responder a estos atroces y reiterados ataques iraníes, en línea con el Derecho Internacional", ha apostillado.

Horas antes, el portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, Abdulaziz al Atuan, había resaltado que "varios drones hostiles atacaron la terminal 1 del Aeropuerto Internacional durante la agresión iraní", causando "daños materiales significativos" en el lugar y dejando varias víctimas.

Asimismo, subrayó que las Fuerzas Armadas kuwaitíes "están supervisando la situación, en coordinación con las autoridades relevantes", antes de destacar que "están totalmente preparadas para responder a cualquier acontecimiento y para adoptar todas las medidas necesarias de cara a mantener la seguridad y la estabilidad del país", según un mensaje en redes sociales.

Por su parte, la Dirección General de Aviación Civil kuwaití ha anunciado la suspensión de vuelos y su desvío a otros aeropuertos hasta que pueda confirmarse que el Aeropuerto Internacional de Kuwait está en condiciones de reiniciar operaciones.

Así, el organismo ha destacado que sus equipos técnicos han empezado ya a analizar y evaluar los daños sufridos tras el ataque, de cara a su "reparación y rehabilitación", tal y como ha recogido la agencia estatal kuwaití de noticias, KUNA.

Previamente, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó "con misiles y drones" la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos ubicada en Bahréin, así como a otras bases aéreas de Oriente Próximo y un buque de bandera estadounidense, a modo de "respuesta" a un ataque de Estados Unidos contra uno de sus barcos en la zona del estrecho de Ormuz y una torre de comunicaciones en la isla de Qeshm.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha confirmado su responsabilidad en "ataques de autodefensa" contra Qeshm y ha asegurado haber derribado además "varios misiles balísticos y drones iraníes" lanzados contra Kuwait y Bahréin, que por ahora no se ha pronunciado sobre posibles víctimas o daños en su territorio. Washington ha desmentido además que la base de la Quinta Flota haya sido alcanzada.

Este nuevo intercambio de ataques tiene lugar en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego de abril y el estancamiento de las negociaciones abiertas para intentar lograr un acuerdo de paz que cierre el conflicto en Oriente Próximo, abierto el 28 de febrero a causa de una ofensiva sorpresa lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán.