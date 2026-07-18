KUWAIT CITY, July 12, 2026 -- A girl plays in a fountain to cool off at the old market in Kuwait City, Kuwait, July 11, 2026. - Europa Press/Contacto/Asad

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Kuwait ha denunciado a primera hora de este sábado que una central eléctrica, una planta desalinizadora y una "instalación vital" de petróleo han sido objetivo de ataques iraníes y que los consiguientes incendios han herido a varios bomberos y llevado a las autoridades a recomendar a la población que reduzcan el consumo por lo menos hasta la tarde-noche.

"Como medida de precaución, se desconectaron varias unidades generadoras para garantizar la seguridad de la planta y la estabilidad de la red eléctrica", ha explicado el servicio de comunicación del emirato en redes sociales.

El servicio de Bomberos kuwaití ha confirmado "varios heridos entre los bomberos y un empleado de la planta y de la central, que fueron evacuados para recibir el tratamiento médico necesario".

Además, y para evitar males mayores, las autoridades kuwaitíes instan a la población a ahorrar electricidad entre las 11.00 y las 17.00.

Horas después, la energética estatal Kuwait Petroleum Corporation (KPC) ha anunciado que uno de los "sitios vitales del sector petrolero fue objeto de repetidos ataques iraníes, lo que provocó importantes daños materiales y algunos heridos".

En una declaración a la agencia oficial de noticias KUNA, KPC ha explicado que los heridos recibieron asistencia médica y el sitio fue evacuado, y que las autoridades están abordando actualmente el incidente en coordinación con las agencias estatales pertinentes.

Las autoridades del emirato ya denunciaron el viernes ataques iraníes contra objetivos de este tipo durante esta semana de retorno a las hostilidades entre Teherán y Washington entre denuncias mutuas de incumplimiento de alto el fuego y de los términos del memorándum de entendimiento firmado entre ambos países que han hecho temer un colapso total de las negociaciones para un acuerdo de paz.