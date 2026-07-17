Archivo - HAWALLI (KUWAIT), June 19, 2024 -- A worker maintains one of the power generators that went out of service in Hawalli Governorate, Kuwait, on June 19, 2024. Multiple areas in Kuwait faced power cuts on Wednesday as scorching temperatures pushed - Europa Press/Contacto/Asad - Archivo

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Kuwait han denunciado este viernes daños en una planta de desalinización y generación eléctrica a causa de los últimos bombardeos de Irán, que dejan además varios militares heridos, en medio de los intercambios de ataques de los últimos días entre Washington y Teherán pese al alto el fuego pactado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.

El Ministerio de Electricidad, Agua y Energía Renovable ha afirmado que la "atroz agresión iraní" ha causado daños en "una planta de generación energética y desalinización de agua", antes de afirmar que hay daños en "un gran número de unidades generadoras de electricidad" por los impactos y el posterior incendio.

"Esto ha requerido la activación de planes de emergencia y respuesta inmediata para mitigar los efectos y mantener la estabilidad de la red eléctrica", ha señalado en un comunicado en redes sociales, al tiempo que ha recalcado que los equipos de emergencia lograron contener y extinguir las llamas.

En este sentido, ha hecho hincapié en que sus equipos trabajan "de forma constante" para mantener la estabilidad de la red eléctrica y garantizar el servicio, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la población a que "coopere en este periodo excepcional a través del ahorro de electricidad".

"Esto contribuye de forma directa a la estabilidad de la red eléctrica nacional y permite a los equipos técnicos gestionar el sistema de forma eficiente y mantener un servicio ininterrumpido en todo el país", ha dicho, antes de subrayar que esta ayuda "es parte integral de los esfuerzos nacionales para abordar las repercusiones del ataque".

El Ejército kuwaití ha afirmado además que el ataque ha dejado "varios" militares heridos por ataques con drones contra "numerosas instalaciones y campamentos del Ejército kuwaití" y ha destacado que el jefe del Estado Mayor, Jaled Daraj Saad al Shuraiaan, ha visitado a varios de ellos en el hospital en el que se encuentran ingresados.

"Durante la visita, su excelencia escuchó a una valoración del equipo médico sobre el estado de los heridos, aplaudiendo los esfuerzos del personal médico a la hora de dar la atención y tratamiento necesario y deseando una pronta recuperación a los heridos", ha afirmado.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores kuwaití ha condenado "firmemente" la "agresión iraní con misiles y drones" contra el país, al tiempo que ha hecho hincapié en que "suponen una flagrante violación de la soberanía, la seguridad y la integridad territorial del Estado de Kuwait", así como una "grave violación" del Derecho Internacional.

"La continuación de esta agresiva postura representa una escalada muy peligrosa que amenaza la seguridad y la estabilidad regional y un desafío flagrante a la legitimidad internacional, al tiempo que socava los esfuerzos destinados a reducir las tensiones y alcanzar soluciones pacíficas", ha manifestado a través de un comunicado en redes sociales.

Así, ha destacado que se reserva el derecho a "adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía", al tiempo que ha condenado los "atroces ataques iraníes" contra Bahréin, Qatar y Jordania, lanzados también durante las últimas horas. Kuwait ha expresado así su "solidaridad" con estos países y ha apoyado "todas las medidas que adopten para abordar las repercusiones de estos ataques".

Los comunicados de Kuwait han sido publicado después de que las autoridades de Irán pidieran a la población reducir el consumo de electricidad ante la presión sobre la red debido al "calor extremo" y los "ataques" de Estados Unidos contra "instalaciones de suministro" en la zona sur del país.

Asimismo, el Ejército de Irán, que ha lanzado en las últimas horas contra supuestos objetivos militares estadounidenses en Kuwait, advirtió el jueves de que destruirá "toda la infraestructura de la región" de Oriente Próximo si Estados Unidos cumple las "amenazas" de atacar infraestructura en el país asiático, algo que habría hecho durante las últimas horas.

Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.