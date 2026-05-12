Kuwait detiene a cuatro personas vinculadas a la Guardia Revolucionaria que intentaron "infiltrarse" por mar

Archivo - April 2, 2026, Saint Petersburg, Russia: The national flag of the State of Kuwait, fluttering in the wind on a flagpole in Saint Petersburg. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Kuwait han anunciado este martes la detención de cuatro personas supuestamente vinculadas a la Guardia Revolucionaria de Irán que habrían intentado entrar en el país por vía marítima, una operación en la que resultó herido un miembro de las fuerzas de seguridad.

El Ministerio del Interior kuwaití ha indicado que "el grupo de infiltrados confesó durante un interrogatorio que pertenecen a la Guardia Revolucionaria de Irán" y que "tenían como tarea encomendada infiltrarse en la isla de Bubiyan a bordo de un bote pesquero" de cara a "cometer actos hostiles contra Kuwait".

Así, ha resaltado que los sospechosos "se enfrentaron a las Fuerzas Armadas kuwaitíes", lo que dejó un agente herido, mientras que "dos de los infiltrados lograron escapar", según ha recogido la agencia estatal kuwaití de noticias, KUNA, sin que las autoridades de Irán se hayan pronunciado por ahora sobre el caso.

El Ministerio de Exteriores de Kuwait, por su parte, ha convocado al embajador de Irán en el país, Muhammad Tutunji, para protestar por "la infiltración de un grupo armado de elementos de la Guardia Revolucionaria iraní en la isla de Bubiyan y su enfrentamiento con las fuerzas armadas kuwaitíes".

El 'número dos' de la cartera, Hamad Sulaiman al Mashaan, ha recibido al representante iraní, ante quien ha reiterado "la condena del Estado de Kuwait y su más enérgico repudio a este acto hostil".

Así, ha exigido a Irán que "detenga de inmediato y sin condiciones este tipo de acciones", al considerar al país asiático responsable "de lo que representa esta flagrante violación de la soberanía del Estado de Kuwait, así como de esta grave infracción del Derecho Internacional, la Carta de Naciones Unidas y la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de 2026".

"El Estado de Kuwait se reserva el pleno derecho a defenderse (...) y a tomar las medidas que considere apropiadas para proteger su soberanía, la seguridad de su pueblo y de los residentes en su territorio", ha agregado el Ministerio en una nota difundida en sus redes sociales.

Las fuerzas de Irán lanzaron varios ataques contra bases estadounidenses y objetivos norteamericanos en la región de Oriente Próximo, incluido Kuwait, como parte de su respuesta a la ofensiva desatada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático. En estos momentos hay un alto el fuego en vigor.