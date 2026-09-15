Latam.- La OPS y Gilead acuerdan acelerar el acceso a lenacapavir para prevenir el VIH en América Latina y el Caribe

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MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía Gilead Sciences y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han anunciado este martes un nuevo acuerdo para acelerar el acceso en todos los Estados Miembros de América Latina y el Caribe a lenacapavir, un medicamento que se administra dos veces al año para la prevención del VIH como profilaxis preexposición (PrEP).

Según informa la compañía, mediante los Fondos Rotatorios Regionales de la OPS, el acuerdo establece una vía regional coordinada para ampliar el acceso a la prevención del VIH de acción prolongada y respaldar los esfuerzos liderados por los países para su adopción e implementación, como parte de las iniciativas más amplias para erradicar la epidemia en toda la región.

De este modo, el anuncio de ofrece una nueva vía de acceso para 14 países que no forman parte de los acuerdos de licencia voluntaria de Gilead para lenacapavir, complementando así las vías de acceso a genéricos ya existentes en la región.

En conjunto, estos enfoques personalizados contribuyen a ampliar el acceso a lenacapavir para la profilaxis preexposición (PrEP) en América Latina y el Caribe. Estos países son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

"Actualmente, las Américas cuentan con herramientas cada vez más eficaces para prevenir el VIH, pero estas innovaciones solo tendrán impacto si llegan a las personas que las necesitan. Esta iniciativa representa un paso importante para reducir las brechas en el acceso al lenacapavir, ampliar las opciones de prevención disponibles para los países y avanzar hacia la eliminación del VIH", ha destacado el director de la OPS, Jarbas Barbosa.

Más allá del acuerdo, Gilead asegura que tiene la intención de seguir explorando oportunidades para colaborar con la OPS a fin de apoyar la preparación de los países y la ampliación del acceso a la prevención del VIH de acción prolongada.

"El acuerdo entre Gilead y la OPS refleja nuestro compromiso compartido de ayudar a los países a avanzar lo más rápidamente posible desde la innovación científica hasta el acceso real a la prevención del VIH y su impacto en la salud pública", ha declarado la directora comercial y de Asuntos Corporativos de Gilead Sciences, Johanna Mercier.

ACERCA DE LENACAPAVIR

Lenacapavir, administrado dos veces al año, está aprobado en varios países como profilaxis preexposición (PrEP) para reducir el riesgo de transmisión sexual del VIH en adultos y adolescentes con riesgo de contraerlo. El lenacapavir también está aprobado en varios países para el tratamiento del VIH multirresistente en adultos, en combinación con otros antirretrovirales.

Según la compañía, el mecanismo de acción multietapa del lenacapavir lo distingue de otras clases de agentes antivirales actualmente aprobados. Mientras que la mayoría de los antivirales actúan en una sola etapa de la replicación viral, el lenacapavir está diseñado para inhibir el VIH en múltiples etapas de su ciclo de vida y no presenta resistencia cruzada conocida 'in vitro' con otras clases de fármacos existentes.

Lenacapavir se está evaluando como una opción de acción prolongada en múltiples estudios clínicos en curso y planificados, tanto en fases tempranas como avanzadas, dentro del programa de investigación de Gilead para la prevención y el tratamiento del VIH. Este programa incluye una inyección anual para la prevención del VIH.

Asimismo, lenacapavir se está desarrollando como base para posibles terapias futuras contra el VIH, con el objetivo de ofrecer opciones orales e inyectables de acción prolongada, con diversas frecuencias de dosificación, en combinación o como monoterapia, que ayuden a satisfacer las necesidades y preferencias individuales de las personas y comunidades afectadas por el VIH.