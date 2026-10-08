Albares reivindica la "tradición de consensos" de la Comunidad Iberoamericana frente a la "polarización" actual

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la jornada ‘Camino a la 30ª Cumbre: Aportaciones del sector privado’, en la sede de la CEOE, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). La jornada ha sido organi - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reivindicado la importancia de la próxima Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid en noviembre, esgrimiendo que permitirá que se escuche la voz iberoamericana y reivindicando su "tradición de consensos" frente a la polarización que impera a nivel internacional.

El ministro ha presentado este jueves el Encuentro Empresarial Iberoamericano que se celebrará en Madrid el 3 y 4 de noviembre, previo a la Cumbre Iberoamericana del 4 y 5, junto con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand.

En declaraciones previas a la prensa, se ha mostrado convencido de que la cita será "un gran éxito" y ha asegurado que "son ya una mayoría" los líderes de los 22 países de la Comunidad Iberoamericana que han confirmado su asistencia, si bien no ha querido dar nombres.

Durante el acto, ha defendido que Iberoamérica tiene que ser "un actor clave" en el nuevo panorama internacional. "Y eso solo lo vamos a conseguir si logramos actuar unidos", ha advertido, asegurando que es lo que se buscará en la Cumbre de Madrid, "actuar con una voz propia iberoamericana en el mundo".

"Frente a la fragmentación, Iberoamérica ofrece de manera natural un espacio de concertación y de unión. Frente a la polarización, representamos una tradición de consensos. Y frente a los grandes retos que tenemos planteados hoy en el mundo, somos una plataforma para poder construir certidumbres", ha reivindicado.

Iberoamérica, ha abundado el ministro de Exteriores, "tiene todo lo que se necesita para que podamos desempeñar los iberoamericanos un papel protagonista en este momento".

En este sentido, ha puesto en valor la importancia del encuentro empresarial previo y también de la cumbre, esgrimiendo que hay que "aspirar todos a salir con una verdadera agenda, con proyectos, con alianzas y con compromisos que puedan continuar en el tiempo".

Asimismo, ha puesto en valor el compromiso de las empresas españolas con Iberoamérica, donde han estado "a las duras y a las maduras" y han contribuido a "modernizar sectores esenciales", a generar capacidad y a su progreso.

Esta relación, ha añadido, que antes era "muy unidireccional es cada vez más bidireccional (...) gracias a la presencia creciente de ciudadanos latinoamericanos en nuestro país, que trabajan, que emprenden, que contribuyen a nuestra sociedad y a nuestra economía".

Según ha resaltado, la inversión iberoamericana en España está en máximos, situándose en torno al 10% del total. En los últimos 20 años la inversión procedente de América Latina se ha multiplicado por cinco hasta situarse en 60.000 millones de euros, ha precisado el ministro.