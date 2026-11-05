Sánchez pide ambición a los socios iberoamericanos en un mundo dividido: "Lo fácil sería no estar aquí"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el Rey Felipe VI, y el secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand, durante la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la Galería de Colecciones Reales, a 5 de noviembre de 2026, en - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado "ambición" a los estados que participan en la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid en un contexto internacional de división y frente a quienes optan por el unilateralismo y la guerra: "Lo fácil en un mundo como el de hoy sería no estar aquí", ha señalado en la apertura del plenario en señal de agradecimiento.

Durante su intervención, con la que ha abierto la sesión, ha aplaudido a los estados presentes, evitando así refugiarse en las diferencias y resignarse a "un mundo cada vez más dividido". Aunque todos los países integrantes de la Cumbre han enviado representación, faltan los líderes de algunas potencias regionales como los presidentes de Brasil, Lula da Silva, la de México, Claudia Sheinbaum y el de Colombia, Abelardo de la Espriella.

"El mensaje que estamos trasladando es justamente el contrario, Iberoamérica ha elegido otro camino", ha indicado antes los líderes --incluido el presidente de Argentina, Javier Milei, con el que previamente se saludó fríamente-- y ante el Rey, Felipe VI, encargado de moderar el debate.

DIÁLOGO FRENTE A SUBORDINACIÓN

El jefe del Ejecutivo ha celebrado que la comunidad iberoamericana haya elegido el dialogo y la cooperación, "en un tiempo en el que algunos pretenden reducir las relaciones internacionales a la fuerza y a la subordinación" y promulgan el "unilateralismo".

También ha defendido este foro como promotor de la paz, "porque la destrucción y el dolor de la guerra no puede ser el precio de la ambición de unos pocos", ha lanzado en una crítica velada al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al de Israel, Benjamin Netanyahu y también al dirigente ruso, Vladimir Putin, blanco habitual de las críticas de Sánchez.

A pesar de las diferencias ideológicas en los gobiernos de la región iberoamericana, Sánchez ha animado a avanzar "juntos". "Porque el mayor riesgo para Iberoamérica no es pensar diferente, es dejar de pensar en grande", ha manifestado.

ACUERDOS SOBRE IA, PROTECCIÓN CIVIL Y MOVILIDAD ACADÉMICA

Así, ha pedido no limitarse a observar las grandes transformaciones de este tiempo, como la inteligencia artificial o el cambio climático, sino "tener la ambición de influir en ellas" para así "defender nuestra propia visión del mundo", según ha apuntado.

Sánchez considera que en esta cumbre van a dar pasos importantes en esa dirección con las medidas que van a acordar. En primer lugar un acuerdo sobre inteligencia artificial "ética, humanista, transparente" y capaz de hablar en todas las lenguas de la región.

También se va a aprobar una red iberoamericana de reducción del riesgo de desastres naturales y de protección civil para reforzar la capacidad de respuesta conjunta ante incendios, inundaciones "derivadas de la emergencia climática".

Asimismo, con la Carta Iberoamericana de Movilidad Académica, para fomentar el intercambio de estudiantes en la región, Sánchez asegura que se abren nuevas oportunidades mientras que la Carta Iberoamericana de Cuidados viene a reconocer una realidad que ha permanecido "demasiado tiempo invisible", el valor económico y social de cuidar.

Por último, se va a acordar la nueva Estrategia de Cooperación Iberoamericana , con la que se moderniza el marco que hace posible los acuerdos anteriores para una cooperación "más ágil, eficaz" y cercana a las necesidades de los ciudadanos, ha recalcado.

POTENCIAL PARA ASPIRAR A MÁS

Sánchez ha alertado del riesgo de la "complacencia" y de pensar que los logros alcanzados en los últimos 35 años se mantendrán por inercia y ha asegurado que Iberoamérica tiene potencial "para aspirar a mucho más".

"Representamos alrededor del 9% de la población mundial. Compartimos dos grandes lenguas globales junto a una extraordinaria riqueza de lenguas y cooficiales. Somos una innegable potencia cultural admirada en el resto del mundo y contamos con recursos estratégicos, energías limpias, una biodiversidad decisiva para el futuro de nuestro planeta", ha indicado.

También ha puesto en valor las universidades, el tejido empresarial y "una extraordinaria red de relaciones humanas" y experiencia en la cooperación desde la diversidad". "Tenemos el talento, tenemos la experiencia, lo que necesitamos es estar a la altura de nuestras posibilidades", ha insistido.