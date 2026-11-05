Costa defiende en la Cumbre Iberoamericana la "necesidad estratégica" de reforzar la relación con la UE

HANDOUT - 21 October 2026, France, Strasbourg: European Council President Antonio Costa speaks during a European Parliament plenary session on the outcome of last week's European Council summit, where EU leaders discussed competitiveness, the next long-te - Alexandros Michailidis/EU Counci / DPA

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha defendido que es una "necesidad estratégica" que Iberoamérica y la Unión Europea refuercen su relación ya que comparten valores e intereses y están unidos por su compromiso con la democracia y el Estado de Derecho.

Costa ha intervenido ante el plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid como invitado especial del Gobierno español, que también ha convocado a esta cita al secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

En su discurso, ha destacado que "en el contexto actual, reforzar la relación entre la Unión Europea y América Latina no es una opción, sino una necesidad estratégica" ya que, ha subrayado, "somos socios naturales".

"Compartimos valores, intereses y profundos vínculos políticos, culturales y humanos", ha resaltado el que fuera primer ministro portugués. "Nos une el compromiso con la democracia, el Estado de derecho, la cohesión social, el desarrollo sostenible y los principios de la Carta de las Naciones Unidas", ha incidido.

Costa ha considerado que la cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que tendrá lugar en 2027 en Bruselas "será una buena ocasión para avanzar en esta dirección". En este sentido, ha aprovechado para "invitar a los jefes de Estado y de Gobierno a participar y contribuir activamente a su éxito".

"Queremos una asociación basada en nuestros valores e intereses, que refuerce nuestra autonomía, nuestra resiliencia y nuestra capacidad de actuar con una voz más fuerte en el mundo", ha dicho el presidente del Consejo Europeo.

El objetivo común, ha añadido, debe ser "poder ofrecer más oportunidades, más seguridad y más estabilidad a nuestros ciudadanos y nuestras empresas". Para ello, ha recalcado, "Iberoamérica puede contar con la Unión Europea".

Costa ha considerado que Iberoamérica y la UE deben impulsar su cooperación en materia de seguridad. "La lucha contra la criminalidad organizada es una prioridad compartida y esencial para todos nosotros", ha reconocido, subrayando que en estos ámbitos, Europa y América Latina se complementan.