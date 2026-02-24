Latinoamérica.- La Cumbre Iberoamericana de Madrid estará precedida por un Foro Digital y se aprobará una iniciativa sobre IA

El abogado chileno, Andrés Allamand, durante un desayuno de Nueva Economía Forum, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cumbre Iberoamericana que se celebrará los próximos 4 y 5 de noviembre en Madrid estará precedida por primera vez por un Foro Digital, similar al que ya existe desde hace años de tipo empresarial, y del que se prevé que salga una iniciativa específica en relación con la IA para su aprobación por los jefes de Estado y de Gobierno.

Así lo han adelantado este martes en un encuentro con la prensa el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, y el director de Asuntos Jurídicos e Institucionales de la SEGIB, Alejandro Kawabata. La idea, han explicado, es que haya un foro al más alto nivel, en el que podría participar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros mandatarios, del que salgan algunas propuestas concretas que luego se aprueben en la cumbre.

Allamand ha explicado que la SEGIB ha venido trabajando desde la Cumbre Iberoamericana de República Dominicana en 2023 en la implementación de la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales (CIPDED), cuyo objetivo último es promover estándares y principios a ser tenidos en cuenta por los gobiernos de los 22 países de la Comunidad Iberoamericana a la hora de adoptar o adecuar sus legislaciones o poner en marcha políticas públicas.

Según el titular de la SEGIB, hay un interés compartido de los 22 países de avanzar en lo relativo a IA, un ámbito en el que Iberoamérica va con retraso y en el que los inventos van más rápido que la adopción de regulaciones.

En este sentido, defiende que la cooperación iberoamericana supone una "ventaja" que hay que saber aprovechar, de ahí el que, con el impulso del Gobierno español, que ostenta la Secretaría Pro Témpore como país anfitrión, se esté trabajando con vistas a la aprobación de un "sistema" o un "fondo" sobre la IA, en un formato aún por concretar.

La idea, justifica Allamand, es "juntar esfuerzos" para que Iberoamérica no se siga quedando atrás y que la IA también pueda empezar a "pensar" más en español y portugués y no solo mayoritariamente en inglés, algo a lo que los 22 países pueden contribuir con datos e información.

Por otra parte, Kawabata ha adelantado que en la cita de Madrid se espera poder sacar adelante tres estándares en relación con la citada carta digital sobre protección de datos personales y privacidad; sobre protección de consumidores en entornos digitales; y sobre identificación digital e interoperabilidad en servicios de gobierno digital.