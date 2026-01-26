Archivo - La secretaria de Estado para Iberoamérica, el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo, en el Senado. - SENADO - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', en la que el PP cuenta con mayoría absoluta, volverá a reactivarse en el mes de febrero con la comparecencia de la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumelzo, según han informado a Europa Press fuentes 'populares'.

La exdiputada socialista será interrogada en el Senado el próximo 2 de febrero, en la recta final de la campaña de las elecciones en Aragón.

Y es que el PP pretende centrar una ofensiva en esta comisión de investigación en los "chanchullos" del grupo empresarial Forestalia, exigiendo a Sumelzo que dé explicaciones en el Senado.

Los 'populares' también han citado al presidente de Forestalia, Fernando Samper, aunque aún no han establecido la fecha para su comparecencia.

"Cabe recordar que la UCO investiga el enorme entramado societario creado por Forestalia y la familia Sumelzo en torno a licencias eólicas y solares en Aragón", añade el PP en un comunicado.