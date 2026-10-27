El secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Hotel Rosewood Villa Magna, a 27 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

Prevé una cita Iberoamericana con una asistencia "contundente" y los resultados más concretos en 20 años

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, ha avanzado que más de 14 presidentes acudirán a la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los próximos 4 y 5 de noviembre, a la que ya están confirmados "todos los ministros" de Asuntos Exteriores y que ha señalado que arrojará los resultados más concretos en 20 años.

Así se ha expresado el representante de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en un desayuno informativo organizado por Europa Press en el que ha expuesto que la cita de Madrid será la cumbre con "mayor impacto en resultados concretos de los últimos 20 años" y que contará con una asistencia "muy contundente"; no obstante, ha señalado que aún hay incógnitas sobre algunos mandatarios.

Este es el caso del presidente de Argentina, Javier Milei, mientras que tampoco están confirmados, pero ha admitido que tiene "muy buenas expectativas" sobre la asistencia de los presidentes de México y Brasil, Claudia Sheinbaum y Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente.

En cuanto a la participación de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, Allamand ha expuesto que "está convocada e invitada", pero que hasta ahora la organización de la cumbre tiene la confirmación solo del ministro de Asuntos Exteriores, Félix Plasencia. "Es un punto que está en evaluación por parte del Gobierno de Venezuela", ha insistido en referencia a la dirigente venezolana.

Del mismo modo, en cuanto a Cuba, ha detallado que la participación del presidente, Miguel Díaz-Canel, se encuentra en una situación "idéntica" a la de Venezuela, por lo que en Madrid se espera la participación del titular de Exteriores, Bruno Rodríguez, "con una delegación completa".

A la cumbre también están invitados el secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. Asimismo, acudirán tres países como observadores: India, Turquía y Angola, con los que los países latinoamericanos aspiran a reforzar las relaciones.

Allamand ha subrayado que se trata de tres Estados que "pueden aportar mucho" a la reunión y que su asistencia significa que ven "a la comunidad como un actor internacional". En concreto, ha puesto en el foco la importancia de la presencia de India porque en su opinión va a tener un papel "mucho más intenso" en la política global y se va a convertir en un "actor principal", apuntando que podría repetir el papel comercial que ha tenido China en los últimos años en la región.

Los líderes que no asistirán a la cumbre son el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y el de Colombia, Abelardo de la Espriella. En cuanto a su homólogo uruguayo, Yamandú Orsi, su asistencia está en duda por la visita del Papa un día después de la celebración de la cumbre.

En este sentido, a lo largo del desayuno organizado por Europa Press, el secretario de la SEGIB ha reiterado que a la Cumbre se "invita" y "convoca" a "todo el mundo" y quien no asiste no es "porque no se le haya invitado".

Más allá de la agenda de la cita, Allamand ha valorado que la cumbre en Madrid va a servir para "reafirmar el valor del orden multilateral basado en reglas", en un momento en el que ha avisado que nunca hubo "tanto cuestionamiento" del mismo.

AGENDA Y RESULTADOS DE LA CUMBRE

Sobre la agenda de la cumbre, ha avanzado que habrá una declaración "contundente" que se negocia hasta última hora e impulsará la alianza iberoamericana de Inteligencia Artificial, una red de respuesta ante desastres naturales y programas de movilidad académica además de una carta para potenciar el sector de los cuidados.

Ante una situación en la que Latinoamérica y Europa están "fuera de juego" en materia de Inteligencia Artificial, Allamand ha propuesto pasos "prácticos" para una alianza que eleve la capacidad de computación, el acceso, recolección y procesamiento de datos, y el desarrollo de modelos.

El objetivo es que la comunidad iberoamericana trabaje para "coordinar esfuerzos" y "articular" los esfuerzos regionales con el castellano y el portugués como "grandes arietes" en un mundo en el que ha recordado que el 92% de los datos que alimentan la IA son en inglés. "Tenemos avanzado cómo vamos a articular los esfuerzos que se están haciendo", ha apuntado, incidiendo en que cada vez es más importante no solo el uso del castellano o el portugués sino que resulta clave que "se piense" en estas lenguas.

Otro de los resultados concretos será la puesta en marcha de una red iberoamericana ante desastres naturales, un asunto "urgente" ante el que Allamand ha defendido mejorar la coordinación entre países para responder a los cada vez más acuciantes crisis climáticas. En este punto ha defendido establecer una secretaria técnica en la propia SEGIB que coordine y trabaja en la interoperabilidad de los medios que se usan para atender estas emergencias.

En materia académica, la cumbre prevé alumbrar el "embrión" de un programa de intercambio al estilo Erasmus entre los países latinoamericanos, tras incidir que en la actualidad la movilidad se rige por acuerdos bilaterales que, no obstante dejan fuera a muchos países de la región. De esta forma ha incidido en que la movilidad debe "fluir" y que las notas de corte de estudiantes de la región se reconozcan en otros países de la zona.

Por último, en materia social y ante la realidad de un continente "muy desigual" y en el que la incorporación de la mujer al mercado laboral sigue siendo baja, el secretario de la SEGIB ha avanzado que se aprobará una 'carta iberoamericana de cuidados' para dar apoyo a un sector que recae sobremanera sobre las mujeres.

De esta forma se busca atajar una situación "injusta" al tiempo que puede tener de "externalidad positiva" que se eleve la incorporación de la mujer al trabajo, insistiendo en que los países iberoamericanos no pueden dejar de aprovechar el potencial económico de que más mujeres se sumen al mercado.

Para que toda esta agenda salga adelante, el jefe de la SEGIB ha valorado que resulta clave la disposición de los países de la comunidad, al tiempo que ha resaltado el papel de una SEGIB que sea "más fuerte" y de la 'troika', la terna de países que organizan las cumbres y que hacen seguimiento a la agenda y compromisos adquiridos en los encuentros.

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