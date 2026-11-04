Zelenski viaja a Madrid para reunirse con Sánchez, Felipe VI y mandatarios iberoamericanos aprovechando la cumbre

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ofrecen una rueda de prensa, en el Palacio de La Moncloa, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez se reúne de nuevo este miércoles, 18 de marzo - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunirá este jueves en Madrid con el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y aprovechará para mantener encuentros con varios mandatarios iberoamericanos presentes en la capital de España con motivo de la Cumbre Iberoamericana, según han informado fuentes gubernamentales.

Sánchez recibirá a Zelenski a última hora de la tarde en Moncloa, en la que será su quinta visita a España desde que se produjo la invasión rusa de su país en febrero de 2022. "El objetivo de ese encuentro es reafirmar el respaldo de España a Ucrania, como ha venido haciendo desde el inicio de la guerra", han explicado las fuentes.

Previamente, Zelenski mantendrá un encuentro con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, según ha confirmado la Casa Real.

Además, las fuentes gubernamentales han precisado que una vez concluya la Cumbre Iberoamericana, a primera hora de la tarde, el presidente ucraniano se reunirá con varios de los mandatarios asistentes "para intercambiar impresiones sobre la situación de su país, sus repercusiones globales y sobre los principales retos para la paz y la seguridad internacionales".

El propio líder ucraniano ha confirmado su desplazamiento a Madrid para "importantes encuentros y conversaciones" con el foco puesto en reforzar las defensas antiaéreas de Ucrania, proteger a la población ucraniana y ampliar la cooperación y la producción en materia de defensa. Fuentes diplomáticas confirman a Europa Press que el mandatario ya ha aterrizado en España.

"Agradecemos a España la ayuda prestada. Se están preparando nuevas medidas de apoyo", ha expuesto.

Del mismo modo, Zelenski ha asegurado que durante estas jornadas se prevén conversaciones con el equipo estadounidense a escasos días de que Rusia y Ucrania vuelvan a reunirse en Emiratos Árabes Unidos para relanzar el proceso de negociaciones para poner fin al conflicto. "Estamos coordinándonos con nuestros socios para lograr resultados concretos en materia de seguridad y avanzar en los próximos pasos hacia la paz", ha señalado sobre los resultados de la cita en Abu Dabi.

"Necesitamos protección frente a los ataques rusos y el restablecimiento de la paz. Doy las gracias a todos los que están ayudando a Ucrania", ha agregado.

Por el momento, no está claro con qué presidentes iberoamericanos se reunirá Zelenski. En Madrid estarán los líderes de Argentina, Chile, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras y República Dominicana, además del presidente y el primer ministro de Portugal. En los márgenes de la cita internacional podrá reunirse también con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que participan en la cumbre.