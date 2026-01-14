Laura Chinchilla se reúne con la prensa en Madrid como presidenta del Club de Madrid

Laura Chinchilla se reúne con la prensa - Cedida

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El desayuno de prensa marcó la primera aparición oficial en Madrid de Laura Chinchilla como presidenta del Club de Madrid, y brindó la oportunidad de compartir su visión, sus prioridades y la nueva orientación estratégica de la organización.

El Club de Madrid organizó el miércoles un desayuno de prensa en su sede del Palacio de Cañete, en Madrid, con Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica (2010-2014) y presidenta del Club de Madrid desde el 1 de enero de 2026.

La reunión congregó a un pequeño grupo de periodistas y sirvió como presentación oficial de su presidencia. Durante la conversación, la presidenta Chinchilla expuso su visión y sus prioridades para el mandato, así como el nuevo enfoque estratégico y el enfoque programático de la organización.

Los debates abordaron algunos de los principales retos a los que se enfrentan actualmente las democracias en todo el mundo, como la polarización política, la desinformación, el impacto de la tecnología en los procesos democráticos y la necesidad de un liderazgo político responsable y ético. También se destacó el papel de la cooperación entre Europa, América Latina y otras regiones para abordar los retos globales.

Con motivo de su visita a Madrid, la presidenta Chinchilla también concedió entrevistas en las que abordó la labor del Club de Madrid y compartió sus opiniones sobre la actualidad internacional.

La sesión concluyó con un intercambio abierto y dinámico con los medios de comunicación, reafirmando el compromiso del Club de Madrid con el fortalecimiento de la gobernanza democrática y la promoción del liderazgo responsable a nivel mundial.

LA EXPRESIDENTA DE COSTA RICA INICIA SU MANDATO COMO PRESIDENTA DEL CLUB DE MADRID

Desde el 1 de enero de 2026, Laura Chinchilla Miranda, expresidenta de Costa Rica (2010-2014), ha asumido la presidencia del Club de Madrid, tras la finalización con éxito del mandato de Danilo Türk como presidente.

Elegida por la Asamblea General del Club de Madrid, la presidenta Chinchilla aporta a este cargo un historial sobresaliente de liderazgo democrático, servicio público y compromiso internacional. Politóloga con un máster en Políticas Públicas por la Universidad de Georgetown, anteriormente ocupó el cargo de ministra de Justicia bajo la presidencia de Óscar Arias e hizo historia al convertirse en la primera mujer elegida presidenta de Costa Rica.

Durante su presidencia, defendió la seguridad ciudadana y la reforma policial, el gobierno abierto y digital, los derechos de la mujer y los programas de atención infantil, así como ambiciosas políticas de sostenibilidad medioambiental, lo que le valió el reconocimiento internacional por su liderazgo en la conservación de la biodiversidad marina.

La presidenta Chinchilla tiene una amplia experiencia en el trabajo con instituciones internacionales y multilaterales, entre ellas el PNUD, la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), USAID y el Diálogo Interamericano. También es miembro del Comité Olímpico Internacional y ha ocupado cargos académicos en instituciones como la Universidad de Georgetown, la Universidad de Cornell, la Universidad de São Paulo y el Tecnológico de Monterrey.

Dentro del Club de Madrid, ha desempeñado un papel de liderazgo clave a lo largo de los años, ocupando el cargo de vicepresidenta entre 2018 y 2023 y siendo miembro de la junta directiva entre 2024 y 2025, lo que le ha permitido contribuir de manera significativa a la gobernanza y la dirección estratégica de la organización.

Al asumir la presidencia, Laura Chinchilla expresó un profundo sentido de responsabilidad y orgullo por la distinguida trayectoria de la organización, reafirmando su compromiso de liderar con convicción y lealtad a los valores democráticos de libertad, justicia social y convivencia pacífica.

Con el liderazgo de la presidenta Chinchilla, el Club de Madrid entra en una nueva etapa, renovando su compromiso con el fortalecimiento de la práctica democrática inclusiva y la mejora del bienestar de los ciudadanos de todo el mundo, a través del diálogo, el apoyo entre pares y la cooperación con socios de todas las regiones e instituciones.