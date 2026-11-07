León XIV ensalza la solidez democrática de Uruguay y reivindica el bien común al arrancar su gira por Sudamérica

September 27, 2026, Lourdes, France: LOURDES, FRANCE - September 27: Pope Leo XIV during the procession at the Lourdes sanctuary. This trip marks the first visit by a pope to this European country since Benedict XVI's visit in 2008. Photo: Laurent Lairys. - Laurent Lairys / Zuma Press / Europa Press

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El papa León XIV ha elogiado este viernes por sus más de cuarenta años de "democracia ininterrumpida" a Uruguay, primer destino de su gira de doce días por Sudamérica y poco más de una semana después de someterse a una intervención quirúrgica por un cáncer de pulmón.

"El año 2025 marcó cuatro décadas de democracia ininterrumpida en Uruguay, durante las cuales se han sucedido diversos gobiernos por voluntad de los ciudadanos", ha celebrado el pontífice en su discurso tras la bienvenida del presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

Durante su intervención, León XIV ha visto con buenos ojos la dinámica política uruguaya, con gobiernos de distinto signo elegidos por la ciudadanía. En este tramo ha defendido el ejercicio de la autoridad dentro del orden jurídico, con competencias institucionales claras y vías para que la población participe en la vida pública.

El líder católico ha evocado la figura del prócer independentista uruguayo José Gervasio Artigas tras su visita al monumento dedicado a su memoria. A partir de sus postulados, el Pontífice ha remarcado que la máxima del héroe nacional vincula "el origen de la autoridad con la responsabilidad de quien la ejerce", al tiempo que ha subrayado que el poder público debe estar permanentemente orientado al servicio del bien común.

"En lo alto del monumento, Artigas aparece solo, a caballo. Más abajo, en el relieve frontal, vuelve a aparecer entre sus hombres, formando parte de aquella multitud. Este detalle trae a la memoria unas palabras que pronunció: "Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana"", ha expresado.

Por otro lado, el Pontífice ha defendido, como suele ser habitual, la vida antes del nacimiento y el acompañamiento hasta la muerte natural, dos cuestiones que 'chocan' como posibles alusiones al derecho al aborto y a la eutanasia, ambos reconocidos bajo el ordenamiento jurídico de Montevideo.

Asimismo, el Santo Padre ha aseverado ante los asistentes que el cuidado de la infancia debe constituir una prioridad colectiva, dado que los menores asumirán en el futuro "la responsabilidad de continuar la vida común". Para alcanzar este objetivo, el Pontífice ha remarcado que la educación representa un pilar fundamental en el desarrollo de sus capacidades y en su preparación para la vida en sociedad.

León XIV también ha expuesto que "el trabajo se encuentra en función del hombre" y no al revés, recordando las palabras de Juan Pablo II las cuales "se conservan en la actualidad", en referencia a la digitalización y al auge de la Inteligencia Artificial.

"El desarrollo de estas tecnologías debe ampliar las capacidades humanas, facilitar tareas y crear nuevas posibilidades, procurando que la persona que trabaja no quede reducida a una simple pieza prescindible dentro del proceso productivo", ha mencionado.

El papa León XIV ha iniciado este viernes su gira por Sudamérica --la primera a la región desde su intervención quirúrgica--, asegurando que emprende este viaje para refrendar su "compromiso de seguir estando cerca de los enfermos". El Pontífice permanecerá hasta el domingo en Montevideo, desde donde se desplazará a Buenos Aires para pasar allí varias jornadas antes de continuar su recorrido hacia Perú.

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