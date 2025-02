Les Corts rechazan la propuesta de Compromís que reclama la dimisión de Mazón por su gestión de la dana

La votación acaba con polémica al no celebrarse en urna: PSPV habla de "burla" y Compromís de "pucherazo" y pide repetirla con garantías

Les Corts Valencianes han rechazado este jueves, con 41 votos a favor y 52 en contra, la propuesta presentada por Compromís para reclamar la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana del pasado 29 de octubre.

La votación finalmente ha sido secreta, pero de manera electrónica y no en urna como se había planteado en un primer momento. Vox había registrado este miércoles un escrito a la Mesa de Les Corts para solicitar que fuese secreta argumentando que "un voto público individual dilataría en exceso el desarrollo del pleno".

Antes de la votación, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha cuestionado sobre el motivo por el que se había planteado en urna cuando esta opción "no supone una disminución del tiempo de votación", que era lo que había argumentado Vox. "¿Por qué no volvemos al inicio, que es la votación por llamamiento, que es lo que creo que querría el conjunto de la cámara y la ciudadanía?", ha preguntado.

En este punto, el vicepresidente 1º de Les Corts, Alfredo Castelló, que preside la sesión por la ausencia de la presidenta, Llanos Massó, ha indicado que la Mesa ha acordado finalmente que la votación sea "en pantalla como votación secreta". "No hay ningún problema, así que no hacemos urnas y votamos en votación secreta aquí (...) en el aparato que tienen ustedes colocado", ha afirmado.

De su lado, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha preguntado sobre por qué "ahora de repente se ha decidido todo lo contrario" cuando parece que "se ha decidido una cosa y vamos a votar en urna". "Ha sido una cuestión que había planteado yo y que he reconsiderado después de escucharles a ustedes, vamos a hacer la votación. Nos acabamos de reunir --la Mesa-- y lo acabamos de decidir", ha explicado Castelló, que ha suspendido la sesión durante cinco minutos.

"SIN VENIR A CUENTO, DECIDE QUE LO CAMBIA"

En declaraciones a los medios en los pasillos en este receso, el síndic del PSPV ha denunciado la "polémica" con la votación y ha cargado contra el "papel impropio" del vicepresidente de Les Corts Alfredo Castelló. "De repente, sin venir a cuento, decide que lo cambia --el sistema de votación--", ha criticado.

Para el portavoz socialista, la votación se ha gestionado "de una manera autoritaria antidemocrática sin dar explicaciones" y se trata de "la demostración de que es un PP que está al límite, de un presidente que está escondido y atenazado, de un PP nervioso". "Ha sido una burla a toda la ciudadanía valenciana que lo que exige es transparencia de sus políticos y que digan claramente si apoyan o no a Carlos Mazón", ha sostenido Muñoz.

REPETIR LA VOTACIÓN "CON GARANTÍAS"

Por su parte, Compromís ha presentado un escrito a la Mesa de Les Corts en el que solicita repetir la votación en esta misma sesión mediante un sistema de urna "que permita a los diputados ejercer su voto con garantías" ante "la evidente falta" de las mismas. "Acabamos de asistir a un nuevo bochorno de este gobierno incompetente. Ha sido el bochorno de una votación en la que no se han garantizado los derechos de todos los diputados", ha denunciado Joan Baldoví

El síndic de la coalición ha censurado que Alfredo Castelló, "sin consultar con la Mesa", haya decidido "cambiar unilateralmente el modo de votación para pasarlo de urna a voto secreto electrónico", y tanto diputados de Compromís como del PSPV "han dicho que no han podido votar", por lo que "faltaban votos".

De hecho, ha acusado al vicepresidente 1º de la cámara de "tergiversar el resultado que había aparecido en pantalla" al proclamar "números completamente diferentes". "Ante tamaño bochorno y tamaño ataque a la democracia, ante tamaño ataque a los derechos fundamentales de los diputados y diputadas que representamos a esa gente que está en la calle manifestándose pidiendo la dimisión del señor Mazón, hemos registrado un escrito exigiendo que se repita la votación porque es nula de pleno derecho", ha expuesto.

"CON NORMALIDAD" SEGÚN LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Posteriormente, una vez retomado el pleno, Alfredo Castelló ha leído un documento de los servicios técnicos de la cámara en el que informan de que la votación secreta de la propuesta de Compromís se ha desarrollado "con normalidad" y se ha saldado con 41 votos a favor y 52 en contra y ninguna abstención, pese a que cinco diputados no han ejercido su voto, algo "no atribuible a un mal funcionamiento del sistema".

En este punto, la portavoz adjunta de Compromís Isaura Navarro ha pedido la palabra "como afectada por no haber podido emitir" su voto. "Le dábamos --al botón-- y no se marcaba. El sistema no ha funcionado correctamente y quiero que conste mi petición de dimisión de Mazón", ha relatado. "Veo que aprovecha usted todo", le ha respondido Castelló, que ha recalcado que los servicios técnicos han concluido que el sistema ha "funcionado perfectamente".