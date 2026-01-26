Los Reyes asistirán este jueves a la misa funeral en Huelva por las víctimas de Adamuz

Sus Majestades los Reyes, Don Felipe de Borbón y Doña Letizia Ortiz, llegan a la catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio para asistir al responso por Su Alteza Real la Princesa Doña Irene de Grecia, a 17 de enero de 2026, en Madrid (España) - Francisco Guerra - Europa Press

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Felipe VI y Letizia asistirán este jueves 29 de enero a la misa funeral que la Diócesis de Huelva celebra por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), después de que se haya aplazado el homenaje de Estado que tenía previsto celebrarse este sábado 31 de enero.

Según han confirmado fuentes de la Casa Real a Europa Press, los Reyes acudirán así al acto que tendrá lugar a las 18.00 horas en el Palacio de Deportes 'Carolina Marín' (Huelva). Un funeral ofrecido por el Obispado de Huelva en memoria de los 45 fallecidos por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad producido el pasado domingo 18 de enero a la altura del municipio cordobés de Adamuz.

La celebración eucarística estará concelebrada por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello; por el obispo emérito de Huelva, José Vilaplana, y por el clero diocesano. Además, la Virgen de la Cinta, patrona de Huelva, presidirá el altar en la misa funeral. El crucifijo que se instalará en el altar será el mismo que veneró San Juan Pablo II en la misa celebrada en Huelva el 14 de junio de 1993.

El obispo de Huelva exhorta a la participación en la Misa funeral a todos los diocesanos, especialmente al clero, a los miembros de la vida religiosa y a los seminaristas, así como a las hermandades y cofradías, grupos, asociaciones y movimientos diocesanos. Al mismo tiempo, quiere agradecer a las personas e instituciones implicadas en la organización de la Misa funeral, principalmente a la Hermandad de la Cinta, al Ayuntamiento de Huelva y a la Diputación Provincial de Huelva.

Tal y como ha precisado la Diócesis onubense en una nota, durante la celebración también se tendrá un recuerdo especial para todas las personas y profesionales que intervinieron en las labores de rescate, atención y socorro, reconociendo "su entrega, generosidad y servicio ante esta dolorosa tragedia".