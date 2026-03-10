Letizia.- Los Reyes despiden al periodista Raúl del Pozo, "artesano de la palabra" y "el mejor relator del ruido de la calle"

Archivo - El Rey Felipe VI y la Reina Letizia durante la Solemne Sesión de Apertura de las Cortes Generales de la XV Legislatura, en el Congreso de los Diputados, a 29 de noviembre de 2023, en Madrid (España). El Rey abre hoy la decimoquinta legislatura e - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Felipe VI y Letizia se han despedido del periodista, escritor y columnista Raúl del Pozo, que ha fallecido este martes a los 89 años y a quien han calificado como un "artesano de la palabra" y "el mejor relator del ruido de la calle".

"Despedimos a Raúl del Pozo, escritor de periódicos, periodista de la mejor literatura, corresponsal, enviado especial, reportero siempre, quien mostró en su columnismo extraordinario la precisión que dan las lecturas aquilatadas y la mirada de quien ha atravesado calles, sombras y la orilla de todos los márgenes", han expresado a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Los Reyes han lamentado que se va "el joven reportero de corazón" que "sentía que tocaba el cielo con las manos al publicar en primera", así como "el mejor relator del ruido de la calle" y "quien mejor colgaba el teléfono".

"Otro veterano, otro artesano de la palabra con seis décadas de oficio en lo más alto y amigos a prueba de vida", ha trasladado Casa Real, para después enviar su "abrazo con cariño" a los amigos y familia de Del Pozo.

La capilla ardiente quedará instalada este miércoles 11 de marzo en el Palacio de Cristales de la Villa, antigua sede del Ayuntamiento de Madrid, desde las 09.30 horas hasta las 21.00 horas.

PREMIO PRIMAVERA DE NOVELA EN 2011

Raúl del Pozo (La Torre, Mariana, Cuenca, 1936) fue reportero, enviado especial, corresponsal en el extranjero ('Diario de Cuenca', 'Pueblo', 'Interviú', 'Diario 16', 'Mundo Obrero') y director-adjunto de 'El Independiente', según la editorial La Esfera de los Libros, con la que publicó 'A Bambi no le gustan los miércoles (2003) y 'La rana mágica' (2006).

También participó en los debates y tertulias de 'Protagonistas' de Luis del Olmo y en los programas televisivos de Antena 3 y Telecinco, dirigidos por María Teresa Campos y Montserrat Domínguez.

Fue asimismo columnista y cronista parlamentario del diario 'El Mundo', por cuya labor recibió el Premio del Club Internacional de Prensa al mejor trabajo periodístico en prensa escrita, además de otros galardones como Mariano de Cavia, Francisco Cerecedo, el Pedro Rodríguez, el Jaime de Foxá, el César González Ruano y el Premio Internacional de Periodismo Manuel Alcántara.

Del Pozo publicó novelas como 'Noche de tahures', 'La novia', 'Los reyes de la ciudad', 'No es elegante matar a una mujer descalza', 'Ciudad Levítica' y 'La diosa del pubis azul' (con Espido Freire) y libros de ensayo: 'Una derecha sin héroes', 'A Bambi no le gustan los miércoles' y 'Los cautivos de La Moncloa'.

En 2011, recibió el Premio Primavera de Novela por su obra 'El reclamo', donde se propone una reflexión sobre la memoria histórica y la biografía de los maquis.