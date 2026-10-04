Letonia.- AMP.- La coalición centrista del primer ministro letón se consolida con su victoria en las legislativas

Archivo - August 23, 2026, Kyiv, Ukraine: Prime Minister of Latvia Andris Kulbergs participates in the ceremony to raise the State Flag at the National Museum of the History of Ukraine in the Second World War Memorial Complex on National Flag Day, Kyiv, U - Yevhen Kotenko / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coalición centrista del primer ministro letón, Andris Kulbergs, Lista Unida se consolida de nuevo como principal fuerza política del país con un 35,3% de apoyo, según los datos oficiales con el escrutinio concluido a falta de parte del voto por correo, por lo que se espera que no cambie sustancialmente el resultado.

Como segunda fuerza se sitúa el partido populista nacionalista Letonia Primero (LVP) con un 13,09% de apoyo, mientras que el derechista Poder Soberano/Unión de Jóvenes Letones (SV/AJ) obtiene un buen resultado con un 11,73%, consolidándose así como tercera fuerza política por delante uno de los partidos de la coalición de Kulbergs, Alianza Nacional (NA, 8,91%).

El quinto partido en apoyo es el Partido Progresista de izquierda, que se queda en el 7,83%, mientras que el tercer socio del Gobierno de coalición, Nueva Unidad (JV), obtiene un 6,34% y supera holgadamente el 5% mínimo fijado por la legislación electoral, lo que refuerza la actual coalición gubernamental. Cerca de este margen se encuentra ahora mismo la Unión de Verdes y Agricultores con un 4,41% de los votos.

Con estos resultados, la Lista Unida obtendría 42 de los 100 asientos de la Saeima, el mejor resultado de un partido desde la separación del país de la Unión Soviética, a pesar de que la formación tiene apenas cuatro años de antigüedad. Contrasta con la cifra de participación, del 51,8%, la menor desde el fin de la URSS. LVP es la segunda fuerza política con 17 representantes y SV/AJ obtiene 15. NA obtiene 10 representantes; los progresistas, 9, y JV, 7.

El ministro del Interior, Janis Dombrava, ha apuntado ya la intención de su partido, Lista Unida, de mantener la actual coalición de Gobierno. "Hay muy buenas perspectivas de formar un gobierno similar al que teníamos hasta ahora", ha planteado. En cambio, considera que es "muy difícil o imposible" colaborar con otros partidos políticos, como Letonia Primero.

Kulbergs gobierna desde mayo tras la dimisión de Evika Silina por la crisis de drones en la frontera del país. La Saeima, el órgano unicameral que ostenta el poder legislativo, dio 'luz verde' a la composición del nuevo gabinete formado por una coalición de cuatro fuerzas políticas que incluyen también al partido de centroderecha Nueva Unidad (JV), la Unión de Verdes y Agricultores (ZZS) y los conservadores Alianza Nacional (NA).