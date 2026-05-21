Letonia.-AMP.-Letonia activa las alertas tras detectar la incursión de un dron en la frontera con Bielorrusia y Lituania

Archivo - November 9, 2025, Adazi, Vidzeme Region, Latvia: Spanish Army servicemen rest after NATO Multinational Brigade Latvia Resolute Warrior military exercise. NATO Multinational Brigade Latvia (MNB-LVA) conducts military exercise Resolute Warrior aim - Europa Press/Contacto/Ints Kalnins - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Letonia han activado este jueves las alertas antiaéreas, reforzando la vigilancia de la OTAN y pidiendo a la población que se ponga a cubierto tras la incursión de un dron en una región en el sur del país, fronteriza con Lituania y Bielorrusia, en una situación de emergencia que ha durado unas cuatro horas.

"Posible amenaza en el espacio aéreo de Letonia. Informamos que existe una posible amenaza en el espacio aéreo de Letonia en los municipios de Ludza, Kraslava y Rezekne", ha señalado el Ejército letón en un mensaje en redes sociales a primera hora del día, que poco después ha confirmado la incursión.

"Confirmamos que en el espacio aéreo de Letonia hay al menos un aparato no tripulado", ha indicado poco después sin que se haya informado todavía de la localización exacta del incidente.

Finalmente a las 13.45 horas, unas cuatro horas después, el Ejército letón ha desactivado la amenaza por el incidente en el espacio aéreo. "Informamos que la posible amenaza en el espacio aéreo de Letonia ha terminado", ha indicado en otro escueto mensaje con el que ha actualizado la situación de emergencia vivida en el país báltico durante la jornada.

En todo caso, las autoridades militares del país báltico han puesto en alerta a la OTAN, incidiendo en que junto a los aliados, Letonia vigila constantemente el espacio aéreo para garantizar la capacidad de reaccionar de inmediato ante "una amenaza potencial". "Hemos reforzado las capacidades de defensa antiaérea en la frontera oriental, enviando unidades adicionales", ha subrayado.

Igualmente han pedido a la población "buscar refugio en interiores y cerrar ventanas y puertas", al tiempo que ha pedido colaboración ciudadana para informar de posibles drones que se detecten en la zona.

"Mientras continúe la agresión de Rusia en Ucrania, es posible que se repitan casos en los que un vehículo aéreo no tripulado extranjero ingrese o se acerque al espacio aéreo de Letonia", ha asegurado el Ejército letón achacando a la invasión rusa de Ucrania la situación de crisis que vive el país.

Este incidente sucede al registrado en Lituania esta misma semana que hizo saltar las alertas aéreas en la capital, Vilna, y otras partes del país. La situación obligó a que dirigentes lituanos, incluyendo el presidente, Gitanas Nauseda, fueran llevados a búnkeres ante la alarma, que fue levantada unas horas después.