Aumentan a catorce los muertos por el derrumbe de un edificio en Trípoli, en el norte de Líbano

February 8, 2026, Tripoli, North Lebanon, Lebanon: Rescue teams search through the rubble after an old residential building collapsed in the Bab al-Tabbaneh neighborhood of Tripoli, northern Lebanon, killing at least nine people and injuring six others on - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

El balance de muertos a causa del derrumbe el domingo de un edificio en la ciudad libanesa de Trípoli, situada en el norte del país, ha aumentado a catorce, según ha confirmado este lunes la Defensa Civil, que ha dado por completadas las labores de búsqueda y rescate en la zona.

El director de la Defensa Civil, Imad Jreich, ha señalado que los equipos de rescate han recuperado ya los últimos cadáveres en el inmueble siniestrado, al tiempo que ha elevado a ocho los supervivientes, todos ellos hospitalizados en diverso estado de gravedad, según ha informado el diario 'L'Orient le Jour'.

Además, este lunes ha trascendido que el alcalde de Trípoli, Abdel Hamid Karimé, presentó el domingo su dimisión al ministro del Interior, Ahmad Hajjar, por considerar que la ciudad está en situación de "desastre" y que la administración no cuenta con los medios para hacer frente a los riesgos que supone el elevado número de edificios agrietados, más de un centenar según el censo más reciente, correspondiente a 2024.

El suceso, que ha tenido lugar pocos días después de la evacuación de los vecinos de un edificio cercano de cuatro plantas en el barrio de Dahr al Magher tras escucharse crujidos en los cimientos de la planta baja. El edificio evacuado está frente a un edificio que se derrumbó el 7 de enero.

A finales de enero fueron evacuados otros dos edificios del barrio y se inspeccionó otro, mientras que en el vecino barrió de Kobbé se han derrumbado varios edificios más desde que comenzó el invierno principalmente debido al abandono y la falta de mantenimiento. En enero murieron un padre y su hija en un incidente similar.

Los últimos derrumbes han provocado las críticas de la población de la ciudad, en medio de denuncia a la negligencia de las autoridades a la hora de abordar este caso. De hecho, durante las últimas horas se han registrado manifestaciones y sentadas para exigir medidas y mostrar solidaridad con las víctimas.