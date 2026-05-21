Aumentan a cerca de 3.090 muertos y 9.400 heridos por ataques de Israel en Líbano pese al alto el fuego

May 20, 2026, Deir Qanoun En Nahr, Tyre District, lebanon: Emergency Operations Center of LebanonA?ââ?s Ministry of Public Health announced that an Israeli airstrike on the southern Lebanese town of Deir Qanoun al-Nahr on Tuesday, May 19, killed 14 peo - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno libanés ha cifrado este jueves en casi 3.090 los muertos y 9.400 los heridos a causa de ataques perpetrados por el Ejército israelí contra su territorio desde el pasado 2 de marzo, pese al alto el fuego en vigor acordado a mediados de abril y prorrogado posteriormente.

El Ministerio de Sanidad ha precisado que 3.089 personas han muerto, incluidos 116 profesionales sanitarios, y 9.397 han resultado heridas como consecuencia de los bombardeos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en un comunicado difundido por la agencia de noticias estatal NNA.

Este balance no incluye una nueva víctima mortal que ha fallecido al ser atacado mientras conducía una motocicleta en la carretera que une Al Hush con Al Bazuriyé, en el distrito de Tiro, en el sur del país, de acuerdo a NNA.

Posteriormente, el Ministerio ha confirmado que un bombardeo de Israel ha provocado daños graves en el Hospital Gubernamental de Tebnine, en el distrito de Bint Jbeil, además de nueve heridos, siete de ellos profesionales del centro sanitario.

En este contexto, la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha lamentado que "la población civil sigue soportando el peso de la violencia y la inestabilidad que persisten en el sur de Líbano". "Muchas familias siguen desplazadas, mientras que los daños sufridos por las viviendas, las carreteras y otras infraestructuras afectan a la vida cotidiana y a los esfuerzos de recuperación", ha señalado en sus redes sociales.

Así, ha defendido la necesidad de que se crean "las condiciones que permitan a la población civil de ambos lados de la Línea Azul regresar en condiciones de seguridad a sus hogares, sus tierras y sus medios de vida, y comenzar a reconstruir sus comunidades", fundamental para una estabilidad "a largo plazo" en la zona.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el pasado 2 de marzo con el lanzamiento de proyectiles por parte del partido-milicia chií Hezbolá contra territorio israelí en respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por este último país y Estados Unidos contra Irán, a lo que las FDI han respondido con una ofensiva y la invasión terrestre de parte del sur de Líbano.

Previamente, las partes habían alcanzado un alto el fuego, concretamente en noviembre de 2024 y tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.