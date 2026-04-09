Aumentan a más de 300 los muertos por la ola de bombardeos lanzada el miércoles por Israel en Líbano

LEBANON, BEIRUT - APRIL 9, 2026: A view of an apartment building in Al Mazraa neighborhood damaged by an Israeli airstrike,Image: 1089698432, License: Rights-managed, Restrictions: * Switzerland And Russia Rights Out *, Model Release: no, Credit line: Ank - Ankhar Kochneva / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad libanés ha elevado este jueves a más de 300 los muertos y 1.100 los heridos por la oleada de ataques efectuada en la víspera por el Ejército de Israel contra su territorio, coincidiendo con la tregua de doce días alcanzada entre Estados Unidos e Irán.

La cartera ministerial ha cifrado en 303 las víctimas mortales a causa de estos bombardeos y en 1.150 el número de personas heridas, según un balance todavía preliminar, mientras los equipos de emergencias continúan evaluando los daños.

De este modo, ha indicado el Ministerio, las víctimas totales desde el pasado 2 de marzo --fecha en que el partido-milicia chií Hezbolá e Israel retomaron sus ataques días después la ofensiva junto a Estados Unidos contra Irán-- ascienden a 1.888 muertos y 6.092 heridos.

Este mismo jueves, el Gobierno de Líbano ha decidido presentar una queja "urgente" ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por una "escalada peligrosa" de violencia sobre su territorio y especialmente sobre su capital, Beirut.

El Ejército de Israel ha emitido durante la jornada nuevas evacuaciones para los residentes de varios barrios en el sur de la capital libanesa, mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado que ha ordenado mantener negociaciones directas con Líbano para establecer "relaciones pacíficas" y trabajar conjuntamente en "desmantelar" al partido-milicia chií Hezbolá.

Estados Unidos e Irán llegaron este martes a un acuerdo para pausar dos semanas la guerra, en medio de los esfuerzos diplomáticos, liderados por Pakistán, para una salida negociada al conflicto. La frágil tregua se ha visto cuestionada por los bombardeos de Israel contra Líbano. Teherán ya ha avisado de que "las negociaciones carecen de sentido" si continúa la oleada de ataques israelíes.