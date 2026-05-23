Líbano.-AMP.- Cinco civiles libaneses muertos y un militar herido en ataques israelíes durante nuevos combates en Líbano

BEIRUT, May 20, 2026 -- Rescuers search through the rubble for three people reported missing at the scene of an Israeli airstrike in Deir Qanoun En Nahr, near the southern Lebanese city of Tyre, on May 20, 2026. Israeli airstrikes across southern Lebanon - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Líbano ha denunciado que un bombardeo israelí ha herido a uno de sus militares tras un ataque a un cuartel en la ciudad de Nabatiye, en el sur del país, escenario desde hace semanas de una invasión militar israelí acompañada de combates contra las milicias de Hezbolá en medio de un alto el fuego que ambas partes han violado constantemente, y que este sábado se ha saldado además con la muerte de cinco civiles en otro ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel.

En un escueto comunicado en redes sociales, el Ejército libanés ha informado de que su militar se encuentra herido de gravedad "moderada", de momento sin dar más detalles. Hezbolá, por su parte, ha anunciado que ha atacado a las fuerzas israelíes en dos ocasiones en las últimas horas el mismo objetivo, el sistema de defensa israelí Cúpula de Hierro en el cuartel de Biranit, en el norte de Israel, con "impactos confirmados" en ambos casos, según un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias libanesa NNA.

La misma agencia oficial ha informado que los ataques aéreos israelíes contra un huerto al norte de Tiro han dejado al menos cinco civiles muertos y dos heridos, concretamente en la zona de Baqbouq, donde los equipos de rescate recuperaron cuatro cadáveres y trasladaron a los heridos a hospitales de la zona. El cuerpo de una mujer permanece atrapado bajo los escombros, y los equipos de emergencia no pueden recuperarlo porque los ataques aéreos israelíes continúan bombardeando la zona.

Según el último balance del Ministerio de Salud libanés, al menos 3.123 personas y 9.506 han resultado heridas desde la reanudación, el 3 de marzo, de las hostilidades entre Israel y Hezbolá con motivo de la guerra de Irán, de acuerdo con un comunicado publicado este sábado.

El Ejército israelí no se ha pronunciado sobre estos ataques más allá de denunciar una vez más a Hezbolá por violar el alto el fuego. El portavoz en árabe del Ejército israelí, el coronel Avichai Adraee, ha anunciado en su lugar nuevas órdenes de evacuación forzadas sobre más de una decena de poblaciones del sur del país en respuesta a esta violación.

Las órdenes, que preceden por norma a bombardeos sobre las zonas declaradas, afectan a las poblaciones de Al Mahmuudiyya, Malij, Shabbal, Qutrani, Humin al Fawqa, Nabatiye, Tahta, Kafr Tibnit, Zibdine Arab Salim, Kafr Reman, Habboush, Blat, Deir Qifa, Haruf y Jibshit.