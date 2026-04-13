April 10, 2026, Beirut, Beirut, Lebanon: Civil defense clear wreckage of a destroyed building targeted by an Israeli air strike in Choueifat neighborhood on the edge of Beirut southern suburb, a hotbed for the Iranian-backed Hezbollah. Lebanon reeled afte - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cruz Roja de Líbano ha lamentado este domingo la muerte de uno de sus sanitarios, tras el impacto de un dron de origen israelí contra la ambulancia en la que viajaba cerca de la localidad de Beit Yahun --en el sur del país y unos cinco kilómetros al norte de la ciudad de Bint Jbeil--, resultando herido otro compañero.

"Los equipos de la Cruz Roja Libanesa han sido blanco de un ataque directo por parte de una patrulla israelí, lo que ha provocado el fallecimiento del sanitario Hasán Badaui y heridas leves a otro sanitario", según ha informado la organización en un comunicado en el que ha precisado que, antes de embarcarse en la misión humanitaria que estaban desarrollando, establecieron los contactos necesarios con la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) para "garantizar la protección y seguridad del trayecto".

A renglón seguido, el organismo ha subrayado su "preocupación por lo que le está sucediendo" a sus equipos de socorro, dado que, ha resaltado, "las ambulancias y sus equipos llevaban distintivos de Cruz Roja claramente visibles desde todos los ángulos, con la luz del distintivo encendida, tal y como se hace en todas las misiones que llevan a cabo los equipos" de la organización en las zonas fronterizas del sur del país.

Por ello, la Cruz Roja Libanesa ha condenado "enérgicamente" lo que "sufren" sus equipos "mientras cumplen con su deber humanitario y se adhieren a los principios fundamentales de neutralidad, imparcialidad, independencia y humanidad", al tiempo que ha reivindicado al ataque como una "continuación de las violaciones claras y evidentes de las normas del Derecho Internacional Humanitario en todos sus aspectos".

La muerte de Badaui, según ha señalado el secretario general de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), Jagan Chapagain, supone el segundo fallecimiento de un voluntario de la Cruz Roja Libanesa.

"Los trabajadores humanitarios no son un objetivo", ha insistido Chapagain reiterando su llamamiento a que "el personal de ambulancias, médico y voluntarios de la Cruz Roja Libanesa sean respetados y protegidos en todo momento".

Por su parte, el Ministerio de Sanidad de Líbano ha acusado al "enemigo israelí" de lanzar un "ataque directo" contra una ambulancia en Beit Yahun, en lo que describe como "otra violación de las leyes y normas del Derecho Internacional Humanitario", según un comunicado publicado a través de redes sociales.

Así, ha anunciado que acudirá a organismos internacionales para denunciar estas acciones por parte de Israel. "El ministerio afirma que iniciará acciones legales internacionales para garantizar una rendición de cuentas por estas violaciones", ha reseñado.

La cartera ha trasladado además sus condolencias a la Cruz Roja y a todos los servicios de emergencias que operan "en zonas de conflicto en Líbano", a los que ha agradecido sus "inmensos sacrificios en cumplimiento de su misión humanitaria".

ATAQUE CONTRA UN HOSPITAL

El sur libanés sigue siendo objeto de ataques israelíes. De hecho, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado este mismo domingo de la muerte de "unos 20 terroristas" en la zona del Hospital de Bint Jbeil, ubicado en el norte de la meridional ciudad, alegando haber detectado "actividad militar de (el partido-milicia chií libanés) Hezbolá.

"En los últimos días, se ha identificado a varios terroristas que, asomándose por la ventana del hospital, abrieron fuego contra nuestras fuerzas. En poco tiempo, las fuerzas han neutralizado a los terroristas", ha indicado el Ejército israelí agregando un saldo específico de "neutralizados" de "unos 20 terroristas".

Entre los usos que, han asegurado, ha hecho Hezbolá "de forma sistemática y continuada" del referido recinto hospitalario, las FDI han hecho referencia al transporte y almacenamiento de armas, así como al uso de las instalaciones "como puestos de observación, escondites y refugio para terroristas".

Por otra parte, el Centro de Operaciones de Emergencias del Ministerio de Sanidad ha confirmado que nueve personas han fallecido y otras 13 han resultado heridas en ataques aéreos contra la localidad de Tufahta, también en la franja meridional del país aunque más hacia el centro, registrados este sábado.

La ofensiva israelí en su país vecino ha superado ya los dos millares de víctimas, según el último balance publicado el sábado por el Ministerio de Sanidad libanés, que eleva a 2.020 los muertos y a 6.436 los heridos desde la reanudación de la campaña militar contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá a principios de marzo.