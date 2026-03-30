Líbano.- AMP.- Cuatro muertos más en un nuevo ataque israelí en el sur de Líbano

March 30, 2026, Beirut, Beirut, Lebanon: Smoke billows from Beirut southern suburb after an Israeli strike targeted an alleged pro-Iranian Hezbollah site. The UN peacekeeping mission in Lebanon (UNIFIL) said a peacekeeper was killed when a projectile expl - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han muerto esta tarde en un ataque aéreo israelí sobre Bint Yebeil, en el sur del país, en el marco de la ofensiva militar israelí para alcanzar el río Litani.

Un aparato israelí ha atacado el mercado de Bint Yebeil, según recoge el diario libanés 'L'Orient-Le Jour', que recoge también ataques anteriores contra la aldea de Hanuiyé, en Tiro, que dejaron otros tres muertos.

Israel ha atacado también el barrio de Marej al Safa de Shukin, en Nabatiye y ha habido ataques de aviones israelíes también en Hanin y Yater (Bint Yebeil), así como en Yater y Kafra en ese mismo distrito.

Por otra parte, la artillería israelí ha bombardeado Hanín, Jiam y Tulín, en el distrito de Marjayún, así como Esrifa, en el distrito de Tiro. También se ha constatado el lanzamiento de cohetes desde territorio libanés hacia Israel.

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado mientras que han destruido ya "más de un centenar de torres" en la región de Beirut que eran "utilizadas por Hezbolá".

"Estas torres terroristas eran utilizadas por Hezbolá para mando, control y resguardo de complots terroristas contra ciudadanos del Estado de Israel y las fuerzas de las FDI", las Fuerzas de Defensa de Israel, ha destacado el comunicado militar.

En estos ataques sobre Beirut habrían muerto tres comandantes de Hezbolá en las últimas horas, incluido Hamza Ibrahim Rakin, considerado el 'número dos' de la Unidad 1800, según Israel. También ha muerto un oficial de operaciones de esta unidad y a otro miembro de la misma. Esta Unidad 1800 es "responsable de la coordinación entre Hezbolá y las organizaciones palestinas en Líbano, Gaza, Siria y Cisjordania".

Además, el Ejército israelí ha ordenado la evacuación de seis localidades del valle de la Bekaa en un "aviso urgente": Zalaya, Labaya, Yohmar (Bekaa occidental), Sohmar (Bekaa occidental), Qalaya y Delafi.

El portavoz militar israelí en árabe, Avichai Adrai, ha argumentando que "las actividades terroristas de Hezbolá están obligando a las FDI a actuar con contundencia en esas zonas". "No tenemos intención de hacerles daño", ha subrayado antes de emplazar a la población a desplazarse "inmediatamente" al norte de la ciudad de Karaún porque "cualquier movimiento hacia el sur podría poner en peligro su vida".

El Ministerio de Sanidad libanés ha informado este lunes de que desde el 3 de marzo, cuando comenzó la ofensiva israelí sobre Líbano, han muerto 1.247 personas y 3.680 han resultado heridas.