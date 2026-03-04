LEBANON, BEIRUT - MARCH 3, 2026: A building across from the office of the Lebanese TV channel Al Mayadeen in the Jnah District suffers damage following the Israeli drone attack on 2 March - Europa Press/Contacto/Ankhar Kochneva

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de diez personas han muerto y una veintena han resultado heridas a consecuencia de una nueva oleada de ataques efectuados en la madrugada de este miércoles por el Ejército israelí contra distintos puntos de Líbano.

El Ministerio de Sanidad libanés ha cifrado en seis los muertos y ocho los heridos después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) hayan lanzado sendos ataques contra edificios residenciales en las localidades de Aramun, en la gobernación de Monte Líbano, y de Saadiyat, en la región de Chouf.

Por otra parte, se ha registrado un bombardeo del Ejército israelí contra un bloque de pisos en Baalbek, en el este de Líbano, que se ha saldado con cinco víctimas mortales y 15 damnificados, de acuerdo con la NNA.

Otras tres personas han sido dadas por desaparecidas mientras equipos de Defensa Civil, la Cruz Roja libanesa, la municipalidad de Baalbek y otras asociaciones están trabajando para retirar los escombros y hallar su paradero.

Se han registrado asimismo ataques del Ejército israelí contra un hotel situado en la zona de Hazmiye-Baabda, localidad a las afueras de Beirut que alberga la sede de la Presidencia así como de algunos ministerios.

Horas antes, las FDI han emitido una orden de evacuación para los residentes de hasta 16 municipios del sur del país, entre ellos Markaba, Hula, Majdel Selm, Chakra y Bani Hayane, emplazando a los habitantes a abandonar sus hogares "inmediatamente".

En un comunicado, el Ejército israelí ha alegado que "permanecer cerca de elementos o infraestructuras de Hezbolá pone en peligro la vida", en la que constituye la tercera jornada de ataques en Líbano desde que el pasado sábado iniciara junto a Washington su campaña militar contra Irán.

Estas víctimas se suman a las más de 50 registradas en la víspera por las autoridades libanesas, que han estimado además en 355 los heridos por los bombardeos de las FDI.