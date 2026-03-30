Líbano.- AMP.- Dos militares de la FINUL más muertos en un bombardeo en el sur de Líbano

Archivo - Varios cascos azules de la FINUL en la frontera entre Líbano e Israel (archivo) - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos militares indonesios de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) han muerto este lunes por el impacto de un proyectil contra el vehículo en el que se desplazaban cerca de Bahi Hayan, en el distrito de Marjayún, en el sur de Líbano. El domingo murió otro 'casco azul' indonesio en otro ataque de origen desconocido, según la FINUL.

"Dos 'cascos azules' de la FINUL han muerto trágicamente hoy en el sur de Líbano cuando una explosión de origen desconocido destruyó su vehículo cerca de Bani Hayan", ha informado la misión de la ONU en un comunicado. Dos militares más han resultado heridos, uno de ellos de gravedad.

Un portavoz de la ONU ha informado de que "algunos de los heridos han podido ser evacuados hoy, pero no hemos podido acceder a otros dos debido a la falta de garantías de seguridad". Un equipo se dirige al lugar "tras coordinarse con las autoridades libanesas e israelíes".

La FINUL ha anunciado la apertura de una investigación y recuerda que es el segundo "incidente fatal en las últimas 24 horas". "Reiteramos que nadie debería morir jamás al servicio de la causa de la paz", ha resaltado antes de trasladar sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de los "valientes 'cascos azules' que han dado sus vidas al servicio de la paz".

"El coste humano de este conflicto es demasiado alto. La violencia, como hemos dicho anteriormente, debe terminar", ha remachado la FINUL en su comunicado.

Un militar indonesio identificado como Fahrizal Rambe murió este domingo a causa de la explosión de un proyectil que también ha herido gravemente a otro integrante de las fuerzas de paz en Taibe, en el distrito de Marjayún, gobernación de Nabatiye, en el sur de Líbano. El herido, Rico Pramudia, ha sido trasladado a un hospital de Beirut, ha informado este lunes la FINUL.

Además, la FINUL ha denunciado "seis disparos de advertencia de fuerzas israelíes" efectuados el sábado contra un convoy del contingente en Naqura, en el sector occidental de la misión. "Ha habido algunos impactos de armas cortas en uno de nuestros vehículos", ha apuntado un prtavoz de la ONU. Cuando regresaba a su base este convoy fue atacado por un disparo del arma principal de un carro de combate Merkava. El proyectil explosionó a apenas 15 metros del vehículo de la FINUL, que sufrió daños menores y pudo continuar su camino.

En la zona operan tanto las milicias de Hezbolá como las Fuerzas Armadas israelíes, que han declarado su intención de tomar el territorio libanés hasta el río Litani para instaurar una zona de seguridad. Las fuerzas israelíes han protagonizado varios incidentes y hostigamientos contra las fuerzas de la ONU.

REUNIÓN DE URGENCIA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU

El minsitro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, ha anunciado este lunes que pedirán la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad de la ONU por los "gravísimos incidentes", "inaceptables e injustificables", que afectan a la FINUL.

"Francia condena en los términos más enérgicos el tiroteo que causó la muerte de un miembro indonesio de la FINUL el 29 de marzo e hirió a otros tres soldados, así como la explosión que causó la muerte de otros dos miembros indonesios de la FINUL el 30 de marzo e hirió a otros dos soldados", ha apuntado Barrot en un mensaje publicado en redes sociales.

Además denuncia "los graves incidentes sufridos ayer por el contingente francés de la FINUL en la zona de Naqura", que atribuye también a soldados israelíes.

Por todo ello, Francia pide respeto a la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU que ampara a la FINUL. "La FINUL debe poder cumplir plenamente su mandato y ejercer su plena libertad de movimiento", ha resaltado.

Por otra parte, el subsecretario general de la ONU para Operaciones de Paz, Jean-Pierre Lacroix, ha condenado estos hechos "inaceptables" y ha subrayado que "los 'cascos azules' jamás deben ser un objetivo".

"Deben cesar todos los actos que ponen en peligro a los 'cascos azules' y todos los actores deben cumplir sus obligaciones para garantizar la seguridad de los 'cascos azules' en todo momento", ha añadido Lacroix en rueda de prensa.

Lacroix ha subrayado que las fuerzas internacionales permanecerán desplegadas en Líbano. "Las mujeres y hombres de la FINUL demuestran el máximo coraje y compromiso en pro de la paz y seguridad internacionales, lejos de sus casas", ha destacado.

La FINUL es un contingente internacional de unos 8.000 militares dedicados a vigilar el cese de hostilidades entre el partido-milicia chií Hezbolá y el Ejército de Israel y a acompañar y asistir a las Fuerza Armadas libanesas en el sur del país y a lo largo de la separación entre ambos países, denominada Línea Azul. En la FINUL participan unos 650 militares españoles.