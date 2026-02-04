Líbano.-AMP.-La FINUL denuncia un ataque con un dron del Ejército de Israel contra una patrulla en el sudoeste de Líbano

Archivo - BEIRUT, July 13, 2023 -- The United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) peacekeepers patrol in Lebanese territory, opposite to the barbed wire fence erected by Israel to annex the Lebanese part of the town of Ghajar, on July 12, 2023. UNI - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho - Archivo

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha acusado este martes a Israel de haber empleado un dron para acercarse "agresivamente" junto a otro dron a una patrulla cerca de Kafer Kela, en el suroeste del país, y de lanzar una granada aturdidora contra los 'cascos azules' de la ONU, si bien ninguno ha resultado herido.

"Esta mañana, las fuerzas de paz que realizaban una patrulla rutinaria cerca de Kafarkila observaron dos drones que sobrevolaban de forma agresiva. Las fuerzas de paz pudieron ver que uno de los drones transportaba un objeto no identificado y evaluaron que había entrado en un rango que constituía una amenaza inmediata para la seguridad de las fuerzas de paz", ha relatado en un comunicado.

En esa situación, los militares emprendieron "medidas defensivas", ante lo que el dron "lanzó una granada aturdidora que explotó a unos 50 metros de las fuerzas de paz antes de volar hacia territorio israelí", ha descrito la misión, que ha indicado que, "afortunadamente, nadie resultó herido y la patrulla continuó" su labor.

"Las fuerzas de paz consideran que el dron pertenecía a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y cruzó la 'Línea Azul' --la frontera trazada hace 25 años por la ONU entre ambos países--, violando la resolución 1701 del Consejo de Seguridad", reza el texto, que también acusa a los militares israelíes de violar el Derecho Internacional con esa acción y de "poner en riesgo los esfuerzos por reconstruir la estabilidad a lo largo de la Línea Azul".

Ante estos hechos, la FINUL, que ha destacado que "este uso de drones armados es inaceptable", ha reiterado a las FDI "su obligación de respetar la Línea Azul, garantizar la seguridad de las fuerzas de paz y cesar los ataques contra ellas o en sus inmediaciones", un mensaje también replicado, horas después y en rueda de prensa, por Stéphane Dujarric, el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

En respuesta, el Ejército de Israel ha rechazado estas acusaciones y ha sostenido que los drones estaban en la zona para demoler una supuesta infraestructura del partido-milicia chií Hezbolá en el área. "En contra de las afirmaciones de la FINUL, no se identificó a fuerzas de la FINUL en el lugar en el momento del ataque", ha afirmado.

"Recalcamos que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no operan contra las fuerzas de la ONU en la zona, sino contra la organización terrorista Hezbolá, en línea con los entendimientos (en referencia al alto el fuego) y la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU", ha zanjado en una respuesta facilitada al diario israelí 'The Times of Israel'.

La propia FINUL acusó el lunes a Israel de lanzar "una sustancia química desconocida" en zonas del sur de Líbano, una situación que forzó a los 'cascos azules' a "cancelar más de una decena de actividades" en los alrededores de la Línea Azul, al tiempo que recalcó que las tropas de pacificación "apoyaron a las Fuerzas Armadas libanesas a la hora de recopilar muestras para realizar pruebas de toxicidad".

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.