Líbano.- AMP.- Francia triplica la ayuda enviada a Líbano y pide el fin de la "peligrosa espiral de violencia"

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Francia han anunciado este miércoles que el país va a triplicar la ayuda enviada a Líbano hasta alcanzar las 60 toneladas a medida que avanzan los ataques israelíes contra el territorio y han pedido el fin de la "peligrosa especial de violencia" en el territorio libanés.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha lamentado la creciente violencia registrada en la zona a medida que continúan los ataques israelíes contra el territorio, una ofensiva que comenzó tras el disparo de proyectiles por parte del partido-milicia chií libanés Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

Así, ha instado a ponerle fin cuanto antes durante una rueda de prensa desde el palacio del Elíseo, donde ha dado las gracias a aquellos que han apoyado el despliegue en el Mediterráneo del portaaeronaves francés 'Charles de Gaulle', buque insignia de la Armada francesa.

"Vamos a desplegarnos también en el Mediterráneo oriental y el mar Rojo como parte de la operación Aspides, para prepararnos para la repaertura del estrecho de Ormuz", ha aclarado en relación con la misión de la UE pues en marcha para hacer frente a los ataques de los rebeldes yemeníes contra el transporte marítimo en aguas del mar Rojo.

En este sentido, ha reivindicado el apoyo a los "socios" de Francia, "especialmente a Líbano, que quiere luchar por su soberanía y su seguridad y que ha enviado un mensaje extremadamente claro a Hezbolá". "También queremos mostrar nuestro apoyo a Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí, Kuwait, Irak, Jordania y Bahréin", ha afirmado. "Hemos desplegado muchos sistemas de defensa y hemos apoyado a estos países mediante medidas apropiadas", ha añadido.

INCREMENTO DE LAS AYUDAS

Por su parte, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, ha informado de que París ha decidido "triplicar el volumen de la ayuda que llegará esta semana" a Líbano. "Esta ayuda nos permitirá entregar 60 toneladas de asistencia humanitaria al pueblo libanés, incluidos kits de saneamiento, de higiene, mantas lámparas y unidades médicas móviles", ha indicado en declaraciones a la cadena de televisión TF1.

La medida llega poco después de que el propio presidente de Líbano, Joseph Aoun, pidiera a Macron intervenir para evitar ataques contra barrios del sur de Beirut, la capital, tras las solicitudes de evacuación emitidas por el Ejército israelí antes de perpetrar ataques. Además, instó a Macron a trabajar para lograr un alto el fuego "lo antes posible".

Este mismo miércoles, el Ejército de Israel ha lanzado una nueva oleada de bombardeos contra el sur de Beirut, en esta ocasión contra "sedes terroristas" y "lugares usados para almacenar armas" supuestamente pertenecientes a Hezbolá, sin que por ahora haya detalles sobre víctimas o daños.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.