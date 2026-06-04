Guterres muestra su "satisfacción" por el alto el fuego pactado entre Líbano e Israel

Archivo - October 31, 2025, New York, New York, United States: Stephane Dujarric, spokesperson for the Secretary-General moderates press briefing at UN Headquarters. - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha manifestado este jueves su "satisfacción" por el pacto entre Israel y Líbano para un alto el fuego --ya alcanzado a mediados de abril-- tras la ronda de conversaciones entre los dos países, la cuarta desde marzo, celebrada esta semana en Washington.

"Acogemos con satisfacción el anuncio de un alto el fuego tras la cuarta reunión trilateral de alto nivel entre representantes israelíes y libaneses, celebrada los días 2 y 3 de junio de 2026 en Washington", ha señalado en un comunicado su portavoz, Stéphane Dujarric, en el que ha manifestado que "espera que las negociaciones continúen y que este acuerdo contribuya a una paz y una estabilidad duraderas" en los dos países.

El portavoz ha reiterado el "apoyo" de Naciones Unidas "a los esfuerzos por poner fin a las hostilidades" entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií libanés Hezbolá y ha instado "a todas las partes a que respeten plenamente el alto el fuego, cesen todos los ataques y cumplan en todo momento con el Derecho Internacional".

En este sentido, ha vuelto a pedir a Hezbolá que "acate las decisiones del Gobierno de Líbano de extender su autoridad a todo su territorio y promover el control exclusivo de las armas por parte del Estado", al tiempo que ha instado a Israel su retirada "completa" del norte de la 'Línea Azul', esto es, de territorio libanés, "respetando plenamente la soberanía y la integridad territorial de Líbano".

Asimismo, Guterres ha recordado que Naciones Unidas "se compromete a apoyar todos los esfuerzos diplomáticos para reforzar el cese de las hostilidades y la plena aplicación de la resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad".

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el pasado 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra territorio israelí en represalia por el asesinato del entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.

Desde entonces, los ataques del Ejército israelí en Líbano han dejado más de 3.500 muertos y 10.600 heridos, a pesar de que ambos países acordaron un alto el fuego a mediados de abril --que un mes después extendieron por 45 días-- que no hizo cesar los bombardeos, acompañados por una invasión terrestre por parte de Israel, que llegó a amenazar con una campaña de bombardeos contra la capital, Beirut.