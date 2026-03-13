Archivo - El secretario general de la ONU, António Guterres. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha pedido este viernes al partido-milicia chií libanés Hezbolá y a las autoridades israelíes pactar un alto el fuego, unas palabras que llegan durante una visita a Líbano con la que busca "trasladar su solidaridad" con el pueblo libanés a medida que continúan los ataques de Israel.

"Quiero pedir a las partes que detengan esta guerra y allanen el camino para alcanzar una solución que favorezca que Líbano se convierta en un país independiente, con una soberanía y una integridad territorial respetadas y un lugar en que las autoridades tengan el monopolio del uso de la fuerza", ha aseverado tras reunirse con el presidente libanés, Joseph Aoun.

Así, ha lamentado que "en estos tiempos difíciles la amistad y la solidaridad son esenciales". "Estoy aquí como amigo del pueblo libanés para mostrar mi completa solidaridad. Sé que están sufriendo enormemente", ha afirmado, al tiempo que ha afirmado que el país "se ha visto arrastrado a una guerra".

"Realmente espero que en mi próxima visita pueda viistar un Líbano en paz, en la que pueda ver un Líbano cuya integridad territorial haya sido restablecida por completo", ha apuntado. "Este no es el momento de los grupos armados, es el momento de los Estados fuertes", ha añadid, a medida que continúan los ataques del Ejército de Israel en respuesta al lanzamiento de proyectiles por parte del partido-milicia chií Hezbolá tras la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei en el marco de la ofensiva contra Irán.

"Acabo de aterrizar en Beirut en una visita de solidaridad con el pueblo libanés. No han elegido esta guerra, se han visto arrastrados a ella", ha lamentado en un mensaje difundido a través de redes sociales tras su llegada al país.

Guterres, que visitó el jueves Turquía, ha manifestado que la ONU "no derrochará esfuerzo alguno en su intento de sentar las bases para un futuro pacífico que tanto merecen Líbano y la región al completo".

La víspera, el primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, aseguró que su Gobierno trabaja "día y noche" para detener una guerra que los libaneses no desean y "no han elegido", un conflicto que ha dejado en el país cerca de 700 muertos por los ataques de Israel. Datos del Ministerio de Información libanés apuntan a que la cifra de víctimas mortales asciende ya a los 687, entre los que se encuentran 98 niños y 52 mujeres.