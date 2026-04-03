Líbano.- AMP.- Heridos al menos tres miembros de la FINUL por una explosión en sus instalaciones en el sur de Líbano

Archivo - BLIDA, Dec. 20, 2025 -- Soldiers of the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) stand guard near a minefield in Blida, a border town in southern Lebanon, Dec. 19, 2025. UNIFIL on Friday handed over a cleared minefield to the Lebanese a - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho - Archivo

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Misión Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha denunciado este viernes que tres de sus soldados han resultado heridos a causa de una explosión de origen desconocido entro de sus bases en el sur del país, en el tercer ataque que sufre en una semana.

"Esta tarde, una explosión en el interior de un puesto de la ONU cerca de Al Adeisse ha dejado tres miembros de las fuerzas de paz heridos, dos de ellos de gravedad. En estos momentos, todos ellos están siendo trasladados al hospital", ha informado su portavoz, Kandice Ardiel en redes sociales, indicando que "se desconoce el origen" del suceso.

Ardiel ha lamentado la que ha sido una "semana difícil para las fuerzas de mantenimiento de la paz" que trabajan en esta zona, tras la muerte de tres militares de Indonesia desde el pasado domingo.

La portavoz de la FINUL, que ha traslado una "pronta" y "completa" recuperación de los afectados, ha recordado a "todas las partes su obligación de garantizar la seguridad de los miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz, entre otras cosas evitando las actividades de combate en las inmediaciones que puedan ponerlos en peligro".

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han acusado esta tarde al partido-milicia chií Hezbolá de estar detrás del suceso, asegurando que este "lanzó un cohete que impactó en un puesto de la FINUL en la zona de Al Adeisse".

"El análisis de la trayectoria del lanzamiento indica claramente que el ataque fue perpetrado por la organización terrorista Hezbolá", ha defendido el Ejército israelí en un comunicado, mientras el grupo chií no ha hecho comentarios al respecto hasta el momento.

Los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá se han reactivados hace prácticamente un mes, tras la ofensiva de este país y Estados Unidos contra Irán. Las autoridades libanesas han indicado que el número de víctimas mortales por ataques de las fuerzas israelíes ha superado las 1.300.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.