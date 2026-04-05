Líbano.-AMP.- Hezbolá anuncia un ataque contra un buque de guerra israelí en medio de nuevos ataques israelíes en Beirut

April 4, 2026, Beirut, Beirut, Lebanon: Camping tents turned into makeshift homes for scores of displaced people that fled south Lebanon and Beirut southern suburb are lined up in front of luxury yachts at Beirut Zaytona Bay. More than 1.2 million people - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las milicias chiíes libanesas de Hezbolá han anunciado este domingo que han atacado un buque de guerra israelí a 68 millas náuticas de la costa, en un incidente desmentido por fuentes militares israelíes, dentro de una nueva mañana de enfrentamientos en Líbano durante la ofensiva de Israel para controlar el sur del país.

Hezbolá afirmó en un comunicado que el buque de guerra se preparaba para lanzar "agresiones contra territorio libanés". Su ataque fue efectuado con un misil de crucero y aseguró que concluyó con un impacto directo contra el buque en lo que se trataría de la primera operación de estas características desde el comienzo de la nueva fase de hostilidades entre Israel y las milicias del partido chií con la guerra de Irán que empezó el 28 de febrero como telón de fondo.

Es más, la última vez que Hezbolá lanzó este tipo de proyectil fue durante la guerra de julio de 2006, al margen de un discurso del ex secretario general del partido, Hasán Nasralá.

En respuesta, fuentes militares israelíes aseguran a la radio del Ejército que tal ataque no ha tenido lugar y, ya de manera pública, las Fuerzas de Defensa de Israel han emitido avisos a los residentes de siete barrios del sur de Beirut para que escapen de un inminente ataque contra posiciones de Hezbolá.

Medios libaneses han contabilizado hasta cuatro ataques aéreos israelíes sobre los barrios del sur de la capital libanesa sin que por el momento haya información sobre víctimas.

También se han detectado varios lanzamientos de proyectiles desde suelo libanés hacia el norte de Israel en torno a las 11.00 horas. Medios israelíes han informado de la activación de las sirenas antiaéreas y lo atribuyen al "lanzamiento de misiles iraníes".

Hezbolá ha dado cuenta de varios ataques contra posiciones y localidades israelíes: contra "la base militar de Kfar Szold", instalaciones militares en "Yesud Hamaala y Maalot-Tarshiha", y sobre las localidades de Avivim y Yiron.

Por lo demás, la agencia oficial de noticias libanesa NNA informa de que los ataques israelíes en el sur de Líbano durante esta pasada noche han matado al menos a doce personas, seis de ellas miembros de una familia de desplazados en la ciudad de Kfar Hatta y otros tres en otro ataque en la ciudad de Sadequin.

El Ministerio de Sanidad libanés ha especificado que en el ataque de Kfar Hatta hay siete muertos, seis de ellos la familia Nahlé, incluida una niña de cuatro años. La familia es originaria de Kfar Tebnit, en el distrito de Nabatiyé, pero tuvieron que abandonar su casa por los ataques israelíes.

Los ataques israelíes se han cobrado además la vida de Alí Hasán Auada, miembro del Movimiento Amal, en un ataque sobre la población de Chaqra, en el distrito de Bint Yebeil. Otras cinco personas han resultado heridas en este ataque aéreo.

Por otra parte, en Batuliyé, distrito de Tiro, una persona ha muerto y varias más han resultado heridas tras un bombardeo israelí sobre una vivienda. Medios oficiales recogen ataques israelíes en Beit Yahún (Bint Yebeil), Zarariyé (Saida), Aadchit (Nabatiye) y el distrito de El Yalahiye, en Jiam, Marjayún. Además, la artillería israelí ha bombardeado las aldeas de Mansuri y Bayut al Sayad, en el distrito de Tiro.