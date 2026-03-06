JERUSALEM, March 3, 2026 -- Israeli security personnel operate at a house affected during attacks in Moshav Kfar Yuval in northern Israel, near the border with southern Lebanon, on March 3, 2026. Hezbollah said on Tuesday that it launched a rocket barrag - Europa Press/Contacto/A Yaer¡magelin

El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha anunciado este viernes una serie de ataques contra posiciones israelíes, incluidas la base naval de Haifa, en el norte del país, y un cuartel en los Altos del Golán sirios, ocupados por Israel desde 1967.

Así lo ha dicho en una nota emitida a través de la cadena de televisión Al Manar, vinculada al grupo, en la que ha defendido sus ataques con misiles "en respuesta a la agresión israelí que afectó a decenas de ciudades y pueblos libaneses, incluidos los suburbios del sur de Beirut".

Hezbolá ha anunciado asimismo que ha efectuado ataques contra un cuartel militar en los Altos del Golán sirios ocupados por Israel, así como a fuerzas del Ejército israelí en el sur de Líbano, en las localidades fronterizas de Wadi al Asafir, Kfar Kila, Merkaba, Ruwaisat al Alam. Asimismo, han sido objetivos de Hezbolá los municipios israelíes de Metula, Manara y el cuartel de Yiftah.

Poco antes, el grupo chií ha emitido una orden de evacuación en hebreo dirigida a los residentes de todas las localidades del norte de Israel situadas a menos de cinco kilómetros de la frontera con Líbano.

En su declaración, ha asegurado que los bombardeos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra la soberanía de Líbano y que han provocado la destrucción de su infraestructura y el desplazamiento de decenas de miles de libaneses, "no quedarán sin respuesta".

Por su parte, el Ejército israelí ha atacado "cuarteles generales y diez edificios de gran altura" situados en Dahiye, los suburbios del sur de Beirut, que albergaban infraestructura militar de Hezbolá, según ha indicado en Telegram.

En particular, han sido objetivo de sus bombardeos "el cuartel general del Consejo Ejecutivo y un almacén en el que se guardaban aviones no tripulados, que Hezbolá utiliza en sus ataques contra el Estado de Israel".

Las FDI han defendido además que antes de efectuar sus ataques hayan avisado previamente a los residentes de sus objetivos, tras emitir órdenes de evacuación de al menos cuatro barrios de la capital.

Según el portavoz, las fuerzas israelíes ya han efectuado "26 oleadas de ataques" contra Dahiye "desde el inicio de la campaña", cuando este lunes se sucedieron los primeros ataques desde ambos lados de la frontera, si bien desde entonces han atacado distintas localidades del este y el sur del país.

El Ministerio de Sanidad libanés ha elevado este jueves a 123 los muertos y 683 los heridos a causa de ataques de Israel iniciados este lunes contra el país vecino en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.