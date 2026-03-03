Líbano.- AMP.- Hezbolá reivindica un ataque contra dos bases militares de Israel

Archivo - January 26, 2026, Beirut, Beirut, Lebanon: Pro-Iranian Hezbollah supporters wave Iranian flags during a mass rally to show solidarity with the Iran and its leadership and to condemn the US threats of war in Beirut southern suburb. - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha reivindicado este martes la autoría de un ataque con drones contra dos bases militares de Israel, en respuesta a los ataques del Ejército de este país sobre decenas de municipios de Líbano, incluida su capital, Beirut.

El grupo ha indicado que ha atacado con múltiples drones la base de Nafah, ubicada en los Altos del Golán sirios --un territorio ocupado militarmente por Israel desde 1967--, después de reivindicar un ataque del mismo tipo contra la base aérea de Ramat David, situada al sureste de la localidad israelí de Haifa.

Hezbolá ha precisado en este caso que ha alcanzado "los radares y salas de control" de la que constituye una de las tres principales bases de la Fuerza Aérea israelí, en una nota difundida a través de la cadena de televisión Al Manar, justificando una "respuesta a la criminal agresión israelí que afectó a docenas de ciudades y pueblos libaneses, incluidos los suburbios del sur de Beirut".

El Ejército israelí ha efectuado una oleada de ataques contra el país vecino por segundo día consecutivo, tras emitir órdenes de evacuación a sus residentes, en particular en el barrio Haret Hreik, donde ha bombardeado la sede de Al Manar, y en las últimas horas, en el de Hadath, ambos situados en el sur de la capital libanesa

El portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Avichai Adrai, ha alegado que los habitantes "se encuentran cerca de instalaciones y objetivos pertenecientes a Hezbolá, que las FDI atacarán con fuerza próximamente" y ha extendido esta advertencia a más de 50 localidaes del este y el sur del país, incluidas Jiam, Marjayún, Bint Jbeil, Nabatiyé y Sidón.

El grupo chií ha defendido este martes su ataque de la víspera contra territorio israelí como un "acto defensivo y derecho legítimo" tras más de un año de violaciones del alto el fuego por parte de las FDI, si bien antes alegó la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel el pasado sábado.

Más de 50 personas han muerto y otras 154 han resultado heridas a consecuencia de la "campaña ofensiva" iniciada por el Ejército israelí contra la capital y el sur de Líbano, que ha provocado el desplazamiento de al menos 29.000 ciudadanos, según las autoridades libanesas.

Cabe recordar que Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto el Gobierno libanés como el grupo chií se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el partido-milicia chií, que exigen el fin de este despliegue.