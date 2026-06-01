Irán advierte de que "no tolerará la continuación de los bárbaros crímenes" de Israel en Líbano

Bombardeo israelí en el sur de Líbano (archivo) - Stringer/dpa

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Irán han advertido este lunes de que "no tolerarán la continuación de los bárbaros crímenes" de Israel en Líbano, ante la intensificación de los bombardeos israelíes y la profundización de la invasión terrestre, después de que las tropas de Israel hayan avanzado ya más allá del río Litani.

"Los líderes del brutal régimen sionista y los que lo apoyan están advertidos de que las Fuerzas Armadas de Irán no tolerarán la continuación de los bárbaros crímenes contra Líbano", ha indicado Sardar Shekarchi, portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, según ha recogido la cadena de televisión pública, IRIB.

Así, ha acusado al "agresor e infanticida régimen sionista" de "abusar de la oportunidad del alto el fuego para violar abiertamente el territorio libanés", antes de destacar que desde marzo ha matado a más de 3.000 "inocentes". "Mientras, los gobernantes de los países occidentales adoptan la estrategia de callar o apoyar estos crímenes contra la humanidad", ha criticado.

En esta línea, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha manifestado que "el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos era, de forma inequívoca, un alto el fuego en todos los frentes, incluido Líbano".

"Su violación en un frente es una violación en todos los frentes. Estados Unidos e Israel son responsables de las consecuencias de cualquier violación", ha insistido el jefe de la diplomacia iraní a través de un breve mensaje publicado en redes sociales.

Las palabras de Shekarchi y Araqchi han llegado horas después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, sostuviera en rueda de prensa que el principal obstáculo para la firma de un acuerdo de paz con Washington son Israel y sus bombardeos contra Líbano.

Baqaei, que ha acusado a Estados Unidos de "violar el alto el fuego" con sus últimos ataques contra territorio iraní, ha insistido en que "el principal motivo del fracaso a la hora de lograr un acuerdo en la región es el régimen sionista y sus ataques contra Líbano", que ha descrito como "un intento de evitar una mejora de la situación". "Estados Unidos es también responsable, ya que cada acción del régimen sionista es responsabilidad de Estados Unidos, que lo apoya", ha esgrimido.

Por su parte, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, ha destacado que "el bloqueo naval y el aumento de los crímenes de guerra en Líbano por parte del genocida régimen sionista son una prueba clara de los incumplimientos estadounidenses del alto el fuego". "Cada elección tiene un precio, y llegarán las facturas. Todo caerá en su lugar", ha zanjado.