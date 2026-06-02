Líbano.- AMP.- Irán amenaza con detener el proceso de negociación si Israel no cesa sus ataques contra Líbano

Archivo - TEHRAN, Nov. 28, 2024 -- Iran's Parliament Speaker Mohammad Baqer Qalibaf answers a question at a press conference in Tehran, Iran, Nov. 27, 2024. TO GO WITH: "Iran determined to promote ties with China: parliament speaker" - Europa Press/Contacto/Shadati - Archivo

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha advertido de que si Israel no deja de atacar a Líbano, Teherán suspenderá el proceso de negociación para poner fin al conflicto desatado a raíz de la ofensiva lanzada por las fuerzas israelíes y estadounidenses contra la República Islámica el 28 de febrero.

"Si la agresión israelí contra Líbano continúa, no solo suspenderemos el proceso de negociación sino que nos enfrentaremos directamente al enemigo", ha remarcado Qalibaf en un mensaje publicado en redes sociales aludiendo a una conversación mantenida con su par en Líbano, Nabih Berri.

Estas declaraciones del también jefe negociador iraní, en las cuales también ha defendido la "hermandad" entre el pueblo libanés y el de Irán, han sido respaldadas por el jefe de la comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, quien ha recalcado que "si los ataques contra Líbano no se detienen completamente, habrá consecuencias graves para el régimen sionista y las fuerzas estadounidenses en la región".

"Son totalmente conscientes de que esto no es una amenaza vacía y estamos preparados para una respuesta militar", ha advertido en un mensaje en redes sociales, sumándose a otros altos cargos de Irán que han amenazado con responder a la intensificación de los bombardeos israelíes contra Líbano y la profundización de su invasión terrestre a pesar del alto el fuego pactado en abril.

Las declaraciones desde Teherán llegan horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado que Israel no atacará finalmente la capital libanesa, Beirut, después de haber sostenido una conversación "muy productiva" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"He mantenido una llamada muy productiva con el primer ministro 'Bibi' Netanyahu de Israel y no habrá tropas que vayan a Beirut y las tropas que estaban de camino están ya de regreso", ha indicado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en redes sociales en el cual también ha afirmado haber entablado un diálogo telefónico con miembros del partido-milicia chií libanés, Hezbolá, que "han accedido a dejar de disparar". "Israel no les atacará y ellos no atacarán a Israel", agregó.

Horas antes, el magnate republicano aseguró que "no pasa nada" si Irán suspende las negociaciones, arguyendo en declaraciones a la cadena NBC News que eso sería "algo lógico" ya que, a su juicio, "son mejores negociadores que combatientes".

Netanyahu aseguró la semana pasada que el Ejército israelí está "intensificando" su ofensiva en Líbano, donde ya han muerto por esta causa más de 3.400 personas desde principios de marzo, a pesar de las negociaciones en marcha con el Gobierno libanés para intentar lograr un acuerdo de paz.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.