Israel anuncia la "eliminación" de un supuesto miembro de Hezbolá en el sur de Líbano

April 18, 2026, South Lebanon, Ramat Gan, Lebanon: A heavily damaged area in southern Lebanon is seen following recent strikes, with buildings reduced to rubble and widespread destruction visible across the area. - Europa Press/Contacto/Paulina Patimer

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha informado este domingo de la "eliminación" en el sur de Líbano de un "terrorista" al que ha vinculado con el partido-milicia chií libanés Hezbolá, alegando que constituía una "amenaza inmediata" y "directa" contra "los asentamientos del norte".

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han neutralizado a un terrorista armado que cruzó la línea de defensa delantera para evitar una amenaza directa contra los asentamientos del norte", ha informado el Ejército en un mensaje publicado en sus redes sociales con relación a esta actuación en el sur de Líbano, zona en la que asegura estar operando "para desmantelar la infraestructura terrorista de Hezbolá".

Así, alegando que las fuerzas de la Brigada 769, bajo el mando de la División 91, operan en el sur de Líbano, "al sur de la línea de defensa del frente" en aras de "evitar una amenaza directa contra los asentamientos del norte", las FDI han asegurado haber identificado a un "terrorista armado" que "ha violado" el alto el fuego que entró en vigor a las 0.00 horas del viernes, 17 de abril, tras mes y medio de unas hostilidades a gran escala iniciadas el 2 de marzo.

Según ha precisado el cuerpo israelí, el varón "eliminado" cruzó la "línea de defensa del frente" y "se acercó a las fuerzas de una manera que constituía una amenaza inmediata", de manera que "poco después de la identificación" del mismo, "en una rápida respuesta", sus uniformados "neutralizaron al terrorista y eliminaron la amenaza".

Finalmente, el Ejército de Israel ha reiterado que "seguirá actuando para limpiar el espacio bajo su control con el fin de eliminar cualquier amenaza para los ciudadanos del Estado de Israel y sus fuerzas".

Posteriormente, el Ejército de Israel ha confirmado un ataque contra "una lanzadera cargada y preparada para disparar" en el área de Kalauia, en el sur de Líbano, con el objetivo de "evitar una amenaza directa a las localidades del norte (de Israel)".

"La lanzadera cargada suponía una amenaza inmediata a las fuerzas de las FDI y a los ciudadanos de Israel, y fue atacada para eliminar esa amenaza", ha explicado, como argumento para llevar a cabo este ataque contra el sur de Líbano a pesar del alto el fuego en vigor.

En este contexto, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, ha reiterado su llamamiento a la población libanesa para que no vuelva a sus hogares en el sur de Líbano y ha reseñado que, a pesar del alto el fuego, los militares siguen desplegados en las zonas tomadas en el marco de su nueva invasión del país.

Adrai ha enumerado en un mensaje en redes sociales las localidades a las que la población no puede regresar y ha reclamado a los libaneses que "no se acerquen a la zona del río Litani, Uadi al Salhani y Saluki, en medio de la campaña de demoliciones en el sur de Líbano acometida por el Ejército de Israel.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con cerca de 2.200 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.