Israel asegura haber lanzado su "mayor ataque" contra Líbano desde el inicio de la ofensiva

April 5, 2026, Beirut, Lebanon: Smoke from an Israeli air raids billows from an alleged Hezbollah position in Beirut's southern suburb, a stronghold of the pro-Iranian party. Israeli strikes across southern Lebanon and the capital, Beirut, have killed at - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

Resalta que bombardeó objetivos de Hezbolá y confirma que "la mayoría" estaban "en el corazón de la población civil"

Katz habla del "mayor golpe" contra el grupo chií desde las explosiones coordinadas de miles de 'buscas' y walkie-talkies en septiembre de 2024

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha asegurado este miércoles haber lanzado su "mayor ataque" contra supuestos objetivos del partido-milicia chií Hezbolá en territorio libanés desde el inicio de la ofensiva, después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegurara que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán no incluye a Líbano.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han completado recientemente un ataque amplio contra sedes militares e infraestructura de Hezbolá en Beirut, el valle de la Becá y el sur de Líbano", ha dicho, antes de resaltar que "es el mayor ataque contra infraestructura de Hezbolá" desde el inicio de la ofensiva, al hilo de la campaña aérea lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra Irán.

Así, ha manifestado que estos ataques han alcanzado "sedes, lugares de mando y control y formaciones militares de Hezbolá", incluidas instalaciones "usadas por terroristas de la organización para organizar y planear complots terroristas contra elementos de las FDI y ciudadanos del Estado de Israel".

De esta forma, ha recalcado que entre los objetivos figuran "infraestructuras" usadas por el grupo para "lanzar misiles" y ha esgrimido que los ataques fueron ejecutados a partir de "información precisa de Inteligencia" y tras "una planificación cuidadosa durante varias semanas".

"La mayoría de la infraestructura atacada estaba en el corazón de la población civil, como parte de la cínica explotación por parte de Hezbolá de la población libanesa como escudos humanos para sus actividades", ha dicho, al tiempo que ha argüido que antes de los bombardeos "dio pasos para minimizar en lo posible los daños a personas no implicadas".

Poco después, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha recalcado que "las FDI atacaron a cientos de terroristas de Hezbolá en un bombardeo por sorpresa contra sedes en todo Líbano" y ha añadido que "es el mayor golpe concentrado contra Hezbolá desde la operación 'busca'", según un comunicado facilitado por su oficina.

Katz ha hecho así referencia a la operación israelí en septiembre de 2024 en la que hizo estallar miles de 'buscas' y cientos de walkie-talkies supuestamente usados por miembros del grupo en Siria y Líbano, que dejaron más de 40 muertos y 3.500 heridos y que fueron duramente condenados por la mayoría de la comunidad internacional.

"Felicitaciones a las FDI por una ejecución perfecta y al primer ministro, Benjamin Netanyahu, por encabezar la decisión e insistir en la idea de separar los escenarios de Irán y Líbano", ha argumentado el jefe de la cartera de Defensa, en referencia al paso del mandatario de desvincular sus operaciones en territorio libanés del citado acuerdo de alto el fuego.

NUEVAS AMENAZAS DE ASESINATO AL LÍDER DE HEZBOLÁ

De esta forma, ha puntualizado que Israel "insistió en separar Irán y Líbano para cambiar la realidad en Líbano y eliminar las amenazas a los residentes del norte (de Israel)", antes de reseñar que el líder de Hezbolá, Naim Qasem, "no entendió lo que (su predecesor, Hasán) Nasralá comprendió en sus últimos momentos", antes de su asesinato en un bombardeo israelí contra Beirut en septiembre de 2024.

"El Israel posterior al 7 de octubre (de 2023, fecha de los ataques encabezados por Hamás contra el país) no es el mismo Israel del pasado y no aceptará ninguna amenaza o daño a sus ciudadanos, ni desde Irán ni desde Líbano", ha señalado. "Advertimos a Qasem que Hezbolá pagaría un precio muy alto por atacar Israel en nombre de Irán y hoy hemos cumplido otro paso en esta promesa", ha sostenido.

"El turno personal del architerrorista Naim Qasem también llegará", ha dicho, en una nueva amenaza directa de asesinar al jefe de Hezbolá. "Las FDI siguen operando con vigor en Líbano para repeler las amenazas y afectar las capacidades de Hezbolá, en línea con la política establecida. Prometimos seguridad a los residentes del norte y es exactamente lo que haremos", ha apostillado.

Las autoridades libanesas han denunciado tras los ataques que hay "cientos de mártires y heridos" por la oleada de bombardeos, mientras que el primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, ha criticado que "Israel continúe ampliando sus agresiones" y atacando "barrios residenciales densamente poblados". "Las víctimas han sido civiles desarmados en varias partes de Líbano, y en particular en la capital, Beirut", ha lamentado.

Así, ha recordado que las autoridades libanesas aplaudieron el alto el fuego anunciado de madrugada entre Estados Unidos e Irán y ha agregado que Beirut "intensificó sus esfuerzos" para lograr que el pacto "incluyera a Líbano". Salam ha cargado por ello contra Israel por "no prestar atención a los esfuerzos regionales e internacionales para detener la guerra".

Previamente, el Ejército israelí había confirmado la suspensión de sus ataques contra Irán al hilo del citado alto el fuego, si bien insistió en que mantenía su ofensiva en Líbano, después de que Netanyahu insistiera en que el acuerdo de alto el fuego no incluye al país, a pesar de que Pakistán afirmara que sí lo hacía.

Por su parte, el presidente libanés, Joseph Aoun, aplaudió la tregua y pidió "una paz regional que incluya a Líbano", mientras que Hezbolá aseguró que "está en el umbral de una gran victoria histórica", si bien reclamó a la población que no regrese a sus hogares en el sur del país ante la continuación de la ofensiva de Israel.

Las autoridades libanesas han elevado en su último balance, publicado el martes, a más de 1.500 los muertos y 4.600 los heridos por los ataques de Israel, que dejan además más de un millón de desplazados, mientras que al menos otras 200.000 han cruzado a la vecina Siria desde el 2 de marzo, de acuerdo a los datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).