Líbano.- AMP.- Israel ataca el sur de Líbano matando a tres personas a horas de su encuentro en Washington

Reunión del Consejo de Ministros en presencia del presidente libanés, Joseph Aoun - PRESIDENCIA LIBANESA EN X

Beirut abordará las "violaciones" perpetradas por el Ejército israelí contra su territorio durante el alto el fuego, que espera extender

La ONU espera un "resultado positivo" de la reunión en medio de una tregua mientras aumentan a cerca de 2.500 los muertos por ataques de Israel en Líbano

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto en un nuevo bombardeo perpetrado por el Ejército de Israel contra una localidad en sur de Líbano, pese al alto el fuego en vigor y a horas de que delegaciones de los dos países mantengan un segundo encuentro en Washington con vistas a entablar relaciones pacíficas.

Así lo ha confirmado el Ministerio de Sanidad libanés en un breve comunicado en el que precisa que "el ataque enemigo israelí" ha tenido lugar sobre la carretera de Shukin, en el distrito de Nabatiyé. Asimismo, otro bombardeo de Israel sobre la ciudad de Yater, también en el sur de Líbano, ha provocado al menos dos heridos, uno de ellos menor de edad.

El Ejército de Israel ha lanzado estos ataques en una jornada en la que está prevista una reunión entre los dos países a nivel de embajadores y con la mediación de Estados Unidos.

El presidente libanés, Joseph Aoun, ha asegurado que el objetivo del inminente encuentro es "extender" el alto el fuego alcanzado la semana pasada y que Beirut aspira a que este incluya "el cese de la destrucción de viviendas y los ataques contra civiles, lugares de culto, periodistas y los sectores médico y educativo". "Esto es lo que la Embajadora del Líbano en Estados Unidos, Nada Hamadeh Mouawad, transmitirá en la reunión, y hará todo lo posible por asegurar estas disposiciones", ha señalado en sus redes sociales.

El mandatario ha prometido trabajar para "abordar las violaciones" de la tregua durante la reunión y, pese a ellas, ha celebrado que "el tema de Líbano vuelve a estar en la agenda estadounidense". "Esto nos abre puertas, si las cosas se desarrollan como deben, en términos de recuperación económica, reconstrucción y otras áreas", ha agregado.

Aoun "espera" visitar Washington y reunirse con el presidente Donald Trump para "informarle detalladamente sobre la situación en Líbano" porque considera que "una llamada telefónica no es suficiente para abordar estos asuntos ni para llegar a un entendimiento". Al mismo tiempo, ha asegurado que "en ningún momento se ha planteado el contacto con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu".

Líbano e Israel, alcanzaron la semana pasada una tregua temporal de diez días que, sin embargo, no ha puesto fin al intercambio de ataques entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá.

La Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres, dependiente del Consejo de Ministros libanés, ha elevado este mismo jueves a 2.483 los muertos y 7.707 los heridos en esta última ofensiva israelí lanzada contra el país vecino el pasado 2 de marzo.

LA ONU ESPERA UN "RESULTADO POSITIVO" DEL ENCUENTRO

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha celebrado la organización de este segundo encuentro entre Israel y Líbano, del que espera un "resultado positivo". "Estamos dispuestos a brindar todo nuestro apoyo, pero las conversaciones directas entre Israel y Líbano son, por definición, algo positivo", ha dicho en rueda de prensa su portavoz, Stéphane Dujarric.

Durante su comparecencia, Dujarric ha reiterado que las necesidades humanitarias en Líbano "siguen siendo graves", lamentando que al mismo tiempo el entorno operativo en el país sea "sumamente frágil" pese al alto el fuego en vigor.

Por ello, ha recordado que el llamamiento urgente para Líbano "solo" ha alcanzado el 30% de su objetivo, esto es 94 millones de dólares de los 308 millones necesarios (poco más de 80 millones de euros de 263).

Así, preguntado por la implementación del "modelo Gaza" en Líbano por parte de las autoridades israelíes, Dujarric ha denunciado que los ataques de Israel están provocando "un nivel de destrucciñon sin precedentes" en territorio libanés. "Creo que el secretario general ha sido muy claro (...) el sur de Líbano no puede convertirse en otra Gaza", ha agregado.