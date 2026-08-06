Líbano.-AMP.-Israel defiende sus ataques por la presencia de infraestructura "terrorista" de Hezbolá en el sur de Líbano

July 31, 2026, Kfarbenit, Lebanon: KFARBENIT, LEBANON - JULY 31, 2026: Smoke rises after Israeli artillery strikes hit the village of Kfarbenit, southern Lebanon, on July 31, 2026. Lebanese authorities reported the shelling as a violation of the ceasefire - Europa Press/Contacto/Manon Roca

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Israel ha justificado este jueves los últimos ataques contra objetivos del partido-milicia chií Hezbolá en el sur de Líbano por la presencia de "infraestructura terrorista" pese al alto el fuego en vigor y en medio de la séptima ronda de conversaciones para poner fin al conflicto en Italia, que ha quedado en entredicho por los acontecimientos en el terreno.

"Durante las operaciones de las fuerzas de seguridad en la zona, se localizaron miles de infraestructuras utilizadas por la organización terrorista Hezbolá, entre ellas: cuarteles generales, puestos de avanzada, plataformas de lanzamiento, puestos de observación, infraestructuras subterráneas y numerosas armas", ha indicado el Ejército en un comunicado.

Las Fuerzas de Defensa israelíes han defendido que Hezbolá ha establecido "a lo largo de los años" actividades en zonas rurales del sur, "implantando infraestructuras terroristas en el corazón de la población civil" y explotando "cínicamente a los residentes libaneses", poniéndolos así "en riesgo".

Las negociaciones entre las partes en la capital italiana, Roma, han quedado en entredicho debido a los últimos ataques, que han dejado hasta ahora dos militares israelíes muertos y otros cuatro heridos por un artefacto explosivo en la localidad de Majdal Zun, en el sur de Líbano.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su esposa Sara han lamentado la muerte de ambos militares --identificados como el mayor Harel Birenstock y eel sargento mayor Tamir Vaknin--, a quienes ha definido como "combatientes valientes" que "lucharon heroicamente para defender a los habitantes del norte y al Estado de Israel".

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias que han perdido lo más preciado para ellas y deseamos una pronta y completa recuperación a los combatientes que resultaron heridos en ese mismo incidente", ha señalado en un comunicado.

Por su parte, el Ministerio de Salud libanés confirmó en la víspera que un ataque aéreo contra la ciudad de Tebnine, en el distrito de Bint Jbeil, dejó un muerto y al menos doce heridos. Asimismo, las autoridades libanesas han informado este jueves de que otras ocho personas han resultado heridas por ataques aéreos israelíes contra la ciudad de Burj al Shamali.

El Ejército israelí efectuó ataques en la víspera contra el distrito de Tiro, también en el sur del país, poco después de emitir una orden de evacuación forzosa para los residentes del municipio de Al Mansuri, donde este julio aún permanecían unas 1.500 residentes, de acuerdo a las autoridades locales.